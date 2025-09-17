Abucheos y agresiones: así salió Millonarios tras eliminación de local en Copa Colombia

Millonarios empató 0-0 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia y quedó afuera de la competición porque en el primer encuentro, disputado en Envigado, había perdido 1-0.

El encuentro se disputó en el estadio de Techo, sur de Bogotá, donde el público ‘embajador’ prácticamente llenó las tribunas para alentar a su escuadra. No obstante, ese aliento se transformó en lluvia de reproches y protestas debido a la eliminación.

Este torneo era visto por la parcialidad azul como tabla de salvación para la presente temporada debido a que en Liga Betplay hay escasas opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales, motivo por el que el tropiezo causó gran dolor y enfado entre los asistentes al escenario.

Sin embargo, esta inconformidad no es nueva si se tiene en cuenta que jornadas atrás hubo lanzamiento de zapatos en el estadio El Campín, acción con la que las barras pedían que se pusieran en su lugar y se enderezara el rumbo del equipo, tras lo cual se produjo la salida del entrenador antioqueño David González, que le dio paso al tolimense Hernán Torres, timonel actual.

Ahora, Envigado –que está al borde del descenso para 2026– deberá medirse en cuartos de final con el Deportivo Pereira, mientras que en las demás llaves chocarán Independiente Santa Fe vs. Independiente Santa Fe, América de Cali vs. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional vs. el ganador de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto.

Entre tanto, Millonarios se alista ara cerrar de la mejor manera su campaña en Liga, para lo cual deberá recibir en su siguiente presentación a Fortaleza, uno de los líderes del campeonato, a las 2:00 de la tarde del próximo domingo 21 de septiembre.



Así salió Millonarios luego de eliminación ante Envigado en Copa Colombia

Los fanáticos descargaron su inconformidad gritándoles a los futbolistas y hasta lanzándoles desde las graderías lo que tenían a la mano, lo que hizo que varios se tuvieran que retirar corriendo del terreno de juego y hasta protegiéndose la cabeza con las manos.

En video, lo visto en el estadio de Techo:

¿Se cierra el semestre? Yo por mi parte ya nos considero eliminados de todas las competencias.



Fracaso faltando dos meses ¿Habrán consecuencias? ¿Acciones de cambio? pic.twitter.com/Kv8NmVCRuu — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) September 17, 2025

