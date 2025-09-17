Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Abucheos y agresiones: así salió Millonarios tras eliminación de local en Copa Colombia

Abucheos y agresiones: así salió Millonarios tras eliminación de local en Copa Colombia

Los jugadores del equipo azul de Bogotá debieron soportar la ira de su propia afición luego de la confrontación contra el Envigado en la capital de la República.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 17, 2025 09:57 a. m.
Comparta en:
Millonarios, eliminado de Copa Colombia y abucheado por sus hinchas.
Jugadores de Millonarios salieron abucheados por su propia hinchada
Imágenes: X @AlejoSoche.

Publicidad

Publicidad

Publicidad