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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación del Tour de Flandes 2026; Tadej Pogacar ganó, pero "debió ser descalificado"

Clasificación del Tour de Flandes 2026; Tadej Pogacar ganó, pero "debió ser descalificado"

El segundo monumento del año, el Tour de Flandes, dejó una polémica, producto de una maniobra prohibida del esloveno, que venía de imponerse en la Milán San Remo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista del UAE Team Emirates XRG, corrió el Tour de Flandes 2026
Tadej Pogacar, ciclista del UAE Team Emirates XRG, corrió el Tour de Flandes 2026
AFP

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