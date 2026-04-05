Clasificación del Tour de Flandes 2026; Tadej Pogacar ganó, pero "debió ser descalificado"

"Por supuesto que iré por los cinco monumentos de la temporada", con esas palabras, Tadej Pogacar había advertido a sus rivales, en la previa del Tour de Flandes. Recordemos que el pasado 21 de marzo, había ganado la Milán San Remo, mientras que el 7 de marzo, se había impuesto en la Strade Bianche. Razón por la que este domingo 5 de abril no fue la excepción y, continuando por su senda de la victoria, ganando todo lo que ha corrido hasta ahora en el 2026, el esloveno se llevó el segundo monumento del año.

Allí, 'Pogi', con un tiempo total de 6h 20' 07'', se impuso sobre Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), que terminó de segundo, a 34 segundos, mientras que Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) completó el podio, en la tercera posición, a 1' 11''. Respecto a los otros favoritos, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) terminó cuarto, a dos minutos y cuatro segundos, y, por último, Mads Pedersen, del Lidl Trek, cruzó la meta en la quinta plaza, a dos minutos y 48 segundos del vencedor de la competencia.

Ahora, las polémicas no faltaron, ya que, a 210 kilómetros, se presentó un paso a nivel que obligó a parte del pelotón a detenerse, pero no todos pararon ante las señales de prohibido el paso. Pogacar y Pedersen lograron cruza, pero otros, como Van der Poel y Evenepoel quedaron atrapados. El director de carrera obligó al UAE a esperar al grupo, pero sin atender a una posible descalificación, como dice el el reglamento. "Quienes crucen un paso a nivel de forma indebida serán descalificados, suspendidos y multados", dice la UCI.

Lo cierto es que, con esta duodécima victoria en un Monumento, Tadej Pogacar superó a Roger de Vlaeminck y se situó en solitario en la segunda posición de la clasificación de todos los tiempos, por detrás de Eddy Merckx (19). Ya vencedor hace dos semanas en la Milán San Remo, el doble campeón del mundo sigue además en la lucha por lograr el Grand Slam, que es ganar los cinco monumentos en una misma temporada, una hazaña nunca conseguida, antes de la próxima cita que viene en la París-Roubaix.



Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel pudieron ser descalificados del Tour de Flandes 2026 AFP

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Clasificación del Tour de Flandes 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 6h 20' 07''

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) - a 34''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 11''

4. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 04''

5. Mads Pedersen (Lidl - Trek) - a 2' 48''

6. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) - a 4' 28''

7. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates - XRG) - a 4' 28''

8. Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) - a 4' 30''

9. Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 22''

10. Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 22''