DT de River Plate pasa duro momento y en redes le 'echan en cara' salida de Juan F. Quintero

"Es muy difícil el momento, hay que trabajar mucho, no estamos logrando desequilibrar ni lastimar en proporción a la cantidad que tenemos la pelota. No estamos acostumbrados a esta situación, pero tengo claro dónde estoy y sé que este club no te da tiempo ni margen", afirmó el entrenador Eduardo 'el Chacho' Coudet el miércoles en la noche y después de la derrota por la mínima diferencia de River Plate frente a Gimnasia, en duelo correspondiente a la segunda jornada del fútbol argentino.

"Me parece que tendríamos que desequilibrar más, generar más situaciones y no lo estamos logrando", agregó Coudet.

Y en ese sentido, en las redes sociales esas declaraciones de Coudet no cayeron bien entre los hinchas de los 'millonarios', que apuntaron fuerte en contra de sus decisiones recientes, una de ellas prescindir de los servicios de Juan Fernando Quintero, quien para muchos era ese jugador diferente en la zona media del campo que ahora extraña y le falta.

Quintero y River anunciaron hace algunos días el final de la vinculación del jugador de la Selección Colombia, después de haber participado en el Mundial 2026. Esa partida del creativo antioqueño ahora le pasa factura al adiestrador del cuadro de la 'banda cruzada', que pasa por duros momentos y cada vez pierde más credibilidad en su labor.



'Juanfer', de su lado, se encuentra aún de vacaciones y ha sonado como posibilidad de refuerzo para Atlético Mineiro, de Brasil; Cagliari, de Italia; y también para Toluca, de México. Se espera que en los próximos días defina su futuro profesional.

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Eduardo Coudet AFP

¿Cómo fue la derrota de River Plate frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata?

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River Plate profundizó su crisis este miércoles con una nueva derrota, la tercera consecutiva. Perdió 1-0 de visita ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y quedó en el último lugar del Grupo B del torneo Clausura argentino. El Millonario venía de dos humillantes caídas ante dos equipos modestos.

Había perdido ante Aldosivi por 3-1 en la Copa Argentina, donde quedó eliminado a las primeras de cambio, y en su debut en el Clausura contra Barracas Central por 1-0 en el Monumental, en el primer triunfo del Guapo en el estadio de River.

Y este miércoles, el Lobo se dio el gusto en La Plata de vencer al alicaído equipo de Eduardo Coudet por primera vez en nueve años.

Tras su eliminación de la Copa Argentina, a River sólo le quedan por delante en esta temporada el torneo Clausura, donde debe conseguir por lo menos la clasificación a la próxima Copa Libertadores, y la Copa Sudamericana, en la que aguarda rival para los octavos de final, que se disputarán en agosto.

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River espera por el vencedor de la llave de playoffs de ingreso a octavos entre el Caracas FC y el Independiente Santa Fe colombiano, que se define el jueves.

Rafael Santos Borré con River AFP