¿Barcelona se equivocó? Rashford, elegido por encima de Luis Díaz, se fue tras una sola temporada

El delantero inglés Marcus Rashford, que la temporada pasada jugó en el Barcelona cedido por el Manchester United, se despidió este jueves del club español, al que mostró su agradecimiento por haber convertido su etapa de azulgrana "en una experiencia tan positiva y memorable".

"He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y todo el éxito en la próxima temporada. Visca el Barça", escribió Rashford en una publicación de Instagram acompañada de varias fotografías suyas de su temporada en el equipo que dirige Hansi Flick.

El Barcelona finalmente no ejecutó la opción de compra de 30 millones de euros que tenía por Rashford -en su lugar ha fichado al extremo del Newcastle Anthony Gordon-, pero el británico ha dejado un buen recuerdo en la entidad y también en la afición culé.



Rashford, pese a no ser titular en el Barça, marcó el curso pasado 14 goles y repartió otras tantas asistencias con la camiseta azulgrana, con la que conquistó LaLiga y la Supercopa de España.

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We enjoyed every moment with you, Rashy 💙❤️

Good luck in your new chapter! pic.twitter.com/9lUhCvpmPh — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 30, 2026

El agradecimiento del jugador ha sido correspondido por el club catalán también en su cuenta oficial de Instagram: "Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de los nuestros".

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Barcelona se centra en la Champions League

El portero del Barcelona Joan Garcia aseguró este miércoles que su principal "objetivo" para esta próxima temporada es conquistar la Liga de Campeones, un título que considera el equivalente a nivel de clubes del Mundial que logró recientemente con la selección española.

"Llevo un año en el Barcelona. Ganamos la Liga y la Supercopa y este año he conseguido el Mundial, así que evidentemente mi objetivo para la temporada que viene es la ‘Champions’. El Mundial es el máximo título a nivel de selecciones y la 'Champions' es el trofeo que más se parece a nivel de clubes. Es el objetivo que me planteo para este año", reconoció el guardameta azulgrana, suplente en la selección de Luis de la Fuente que tiene como titular a Unai Simón.