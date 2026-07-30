Lionel Messi, el gran protagonista de la nueva camiseta de Inter Miami; una auténtica locura

El Inter Miami presentó este jueves su tercera equipación para la actual temporada, de color blanco e inspirada en el Nu Stadium, que celebra el momento dulce del club liderado por Lionel Messi.

"Inter Miami CF y su socio Adidas presentaron hoy Cénit, la colección del tercer uniforme del club para 2026. Un diseño impactante inspirado en la llegada del nuevo hogar del club, Nu Stadium, y en un momento decisivo en el que la visión de Inter Miami CF ha alcanzado su punto más alto hasta ahora", explicó en un comunicado el equipo.

El color principal del nuevo uniforme será el blanco, desaparecido de los diseños del Inter Miami desde 2022, pero contará con detalles rosas, mentas y negros.

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"Su sutil patrón integral está inspirado en las líneas arquitectónicas de la icónica cubierta de Nu Stadium, simbolizando el lugar donde ahora convergen los jugadores, los aficionados y la ciudad", explicó el comunicado.

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El escudo del equipo está representado en sus colores originales, mientras el emblema de Royal Caribbean, sobre el esternón, está pintado de rosa, y en las mangas aparecen las tres rayas de Adidas con los ya mencionados rosa, menta y negro.

El Inter Miami estrenará esta equipación el próximo sábado en el partido de la jornada 19 de la Major League Soccer (MLS) contra el Columbus Crew.

El club de Florida inauguró el pasado 4 de abril su nuevo hogar, el Nu Stadium, con una ceremonia presidida por los cofundadores del club los hermanos José y Jorge Mas, y el exfutbolista David Beckham, que puso fin a seis años jugando en un estadio temporal en Fort Lauderdale.

El regreso de Messi

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Lionel Messi regresó este miércoles a los entrenamientos del Inter Miami tras casi diez días de vacaciones en Argentina después de la conclusión del Mundial, período en el que se perdió los dos últimos partidos de su equipo.

El Inter Miami publicó ayer una fotografía de Messi, con mate en mano, llegando al entrenamiento del club en sus habituales instalaciones de Fort Lauderdale, una ciudad al norte de Miami.

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El delantero no entrenaba con el Inter Miami desde el pasado mayo, cuando comenzó el parón de la Major League Soccer (MLS) por el Mundial y se sumó a la concentración de Argentina.

Tras caer en la final contra España (1-0) el 19 de julio, Messi y su compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul, viajaron a Argentina al margen del resto de jugadores de la selección para disfrutar de unos días de vacaciones.

Aunque el club publicó una imagen de Messi, no reveló si De Paul también había regresado con el equipo.