Daniel Muñoz fue uno de los jugadores destacados que tuvo la Selección Colombia en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al marcar dos goles. Además, de gestar un gran rendimiento en la campaña anterior en Europa con Crystal Palace, equipo que es el actual campeón de la Conference League.

Por esto y más, el talentoso lateral ha estado en el punto de mira de importantes clubes en el 'viejo continente'; que lo han estado monitoreando constantemente; según reportan importantes medios ingleses. Muñoz es una de las piezas clave de las 'águilas', que ahora estará liderado desde el banco técnico por el francés, Piere Sage.

Daniel Muñoz jugador de la Selección Colombia AFP

¿En dónde va a jugar Daniel Muñoz, tras su buen Mundial 2026 y con un grande de la Premier mirándolo?

Hay que partir con que el exAtlético Nacional tiene vínculo contractual vigente con el Crystal Palace hasta junio de 2028, y en cuanto a los clubes con los que ha sido vinculado en los rumores del mercado de pases se encuentran el AC Milan, y últimamente el Chelsea, club 'grande' de la Premier League y que es dirigido por Xabi Alonso.



Y es que el nombre de Muñoz aparece como una posibilidad para la banda en los 'blues', debido a que Malo Gusto estaría en la órbita del Manchester City.

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"Según informes, el Chelsea está monitoreando al lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz, mientras el club se prepara para la posibilidad de la salida de Malo Gusto este verano. El internacional colombiano ha impresionado en la Premier League desde su llegada a Selhurst Park y es considerado un encaje fuerte para el sistema de laterales ofensivos de Xabi Alonso", se leyó en un cuenta en 'X' que sigue toda la actualidad del fútbol inglés.

Y esta misma complementó que "los 'blues' ya han añadido a Marco Palestra, pero el interés en Muñoz sugiere que el club está manteniendo sus opciones abiertas en caso de que Gusto (Gusto) deje Stamford Bridge".

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Este jueves, desde el club azul de Londres anunciaron el fichaje del central francés Maxime Lacroix, procedente precisamente del Palace.

🚨🔵 | Chelsea are reportedly monitoring Crystal Palace right-back Daniel Muñoz as the club prepares for the possibility of Malo Gusto's departure this summer.



The Colombian international has impressed in the Premier League since arriving at Selhurst Park and is viewed as a… pic.twitter.com/oY3RdJ5wdi — AUSTIN HONEY (@AUSTINHONEY88) July 30, 2026

¿La Liga de Arabia Saudita, una opción?

Por su parte, en un informe del diario 'Mirror UK' sobre los movimientos que se han dado en el Crystal Palace en este mercado de pases en el 'viejo continente', del futbolista colombiano llama la atención una posibilidad del fútbol árabe.

"Se cree que el lateral ofensivo Daniel Muñoz también estaría dispuesto a afrontar un nuevo reto si surgiera una oportunidad atractiva. Si bien despierta el interés de la Liga Profesional Saudí, sigue siendo una pieza clave en los planes del Crystal Palace", reseñaron en su escrito en su página web.

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Lo cierto es que Muñoz debe unirse en los próximas días a la disciplina de Piere Sage para empezar a trabajar la temporada que se avecina en el fútbol inglés.