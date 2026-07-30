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Gol Caracol  / A Michael Olise lo pillaron en tremendo 'fiestón' en un yate y con miles de mujeres; a puro goce

A Michael Olise lo pillaron en tremendo 'fiestón' en un yate y con miles de mujeres; a puro goce

En más de un video, Michael Olise quedó al descubierto de como pasa sus últimos días de vacaciones, y una faceta muy poco conocida del futbolista francés, que se ha vuelto viral en redes sociales.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Michael Olise con Bayern Múnich
Michael Olise con Bayern Múnich
AFP

Tras la culminación del Mundial 2026, los futbolistas disfrutan de unas merecidas vacaciones después de una exigente temporada tanto con sus selecciones como con sus clubes. Ese es el caso de Michael Olise, quien, luego de representar a Francia en la Copa del Mundo, donde finalizó en el cuarto puesto, afronta los últimos días de su descanso antes de reincorporarse a la disciplina del Bayern Múnich.

El futbolista que tuvo una temporada de ensueño con el club 'bávaro' y los 'bleus', siendo uno de los mejores jugadores de todo el mundo, y sonado para ir al Real Madrid, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un tipo diferente, serio ante las cámaras y sus compañeros, pero su hablar es dentro del campo, desequilibrando y marcando la diferencia.

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Se reveló videos de como pasa uno de sus días de vacaciones, y lo pillaron en un yate junto con el rapero Izolan, en las Islas Turcas y Caicos.

En todos los videos virales, comparten algo en común, las imágenes muestran al futbolista relajado sobre la cubierta de un yate, disfrutando de una fiesta con música, comida y la compañía de varias mujeres. Uno de los instantes que más llamó la atención ocurrió cuando una de las asistentes, vestida con un bikini de colores, comenzó a bailar twerking frente a él. Olise permaneció sereno durante la escena y únicamente apoyó brevemente una mano sobre la espalda de la joven. El video, publicado en Instagram por Izolan, dura apenas unos segundos, pero bastó para hacerse viral y generar un amplio debate en redes sociales.

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Estas imágenes del futbolistas francés ha generado opiniones divididas, para algunos internautas les causa gracia, pero a la vez, para muchos es controversia al dejar expuesta su imagen de esta manera, en la que se le vé disfrutando de lo lindo.

Entre tanto, su nombre sigue acaparando los principales diarios internacionales por su futuro, aunque el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, aseguró que el francés seguirá la próxima temporada en el club 'bávaro', medios españoles continúan insistiendo que Real Madrid le sigue la pista y ofrecería la absurda suma de más de doscientos millones de euros, una cantidad abismal en el deporte rey.

Lo que sí es cierto, es que Olise se nota cero preocupado y se centra en disfrutar sus merecidas vacaciones luego de ser en la última temporada uno de los mejores jugadores de todo el planeta, tras sus estupendos números.

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