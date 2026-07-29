"El nivel del fútbol colombiano de verdad es muy bajo, no está marcando la diferencia"

Iván Ramiro Córdoba fue uno de los invitados este miércoles en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'. Además, de rememorar algunas anécdotas de lo que fue el único título, hasta ahora, de Copa América de la Selección Colombia, en 2001, - hoy se cumplen 25 años de ello -, también dejó un análisis del presente del fútbol colombiano. El emblemático capitán de la 'tricolor' fue contundente en decir que el FPC no marca la diferencia a nivel del continente.

"Estamos mejor, hemos construido con el tiempo una base importante de jugadores (en la Selección Colombia); nos falta. Lo que uno piensa es que nos queda esa sensación de haber algo hecho más, pero hay algunas cosas, como siempre lo he dicho, hemos podido apostar en este tiempo, y que seguramente hubiesen sido otros los resultados, pero estamos mejor. A nivel de jugadores, tenemos un gran talento, los jugadores colombianos han asumido una una cierta actitud y mentalidad en cuanto a lo que es jugar a nivel internacional, pero hablo sobre todo de los jugadores que en estos años han conformado la selección y que han mantenido esa base. Lo que sí me preocupa es el nivel del fútbol colombiano, no está marcando una diferencia en Sudamérica", indicó el exjugador del Inter de Milán a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

Iván Ramiro Córdoba, exfutbolista colombiano - Foto: Getty Images

A continuación, Córdoba Sepúlveda hizo hincapié en que "el nivel del fútbol colombiano de verdad es muy bajo, en las competencias internacionales la estamos pasando muy mal, en la Copa Sudamericana y la Libertadores estamos quedando eliminados de primeros, en la primeras rondas".



Cuando fue consultado sobre qué necesitaba el balompié de nuestro país para ser más competitivo, su respuesta fue directa: un campeonato más largo.

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"Hay que levantar mucho el nivel del fútbol colombiano. Siempre he pensado que el fútbol a nivel competitivo es mucho mas real cuando se juega un campeonato largo, eso da la posibilidad de que los equipos fuertes, que tienen jerarquía y capacidad, es el campeón por gran mérito. Sé que estamos acostumbrados al sistema americano de los 'play-offs' y cuadrangulares, eso atrae más y marketing. Lo que demuestra la jerarquía de un equipo es cuando enfrenta a todos. Hay muchos equipos muy cómodos, que le llega su platica... Si somos protagonistas en Sudámerica, a la Selección Colombia le va a ir mucho mejor", concluyó.

Balones del fútbol colombiano - Foto: Águilas Doradas Rionegro