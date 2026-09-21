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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez y su primer 'tropezón' con Nacional; se llevó desagradable sorpresa en Villavicencio

James Rodríguez y su primer 'tropezón' con Nacional; se llevó desagradable sorpresa en Villavicencio

El cucuteño, quien volvió a sumar un par de minutos con el cuadro 'verdolaga' el pasado domingo; sufrió dura derrota por 0-2 contra Llaneros, teniendo poco protagonismo en cancha.

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
James Rodríguez, nuevo fichaje de Atlético Nacional.
James Rodríguez, nuevo fichaje de Atlético Nacional.
Foto: X de Nacional.

Atlético Nacional perdió por 2-0 ante Llaneros, América de Cali empató 1-1 con Deportes Tolima y Junior consiguió su primer triunfo del semestre al golear 1-4 a Fortaleza, en una undécima jornada de la liga colombiana.

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América lidera y Atlético Nacional, reforzado desde la semana pasada por James Rodríguez, cayó al tercer puesto.

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Así quedó la tabla tras el 2-0 de Llaneros sobre Nacional, que contó con James Rodríguez

Atlético Nacional cayó en Villavicencio con goles de Yorleys Mena y Frank Castañeda en el primer tiempo. James Rodríguez ingresó en el descanso y el conjunto antioqueño generó varias ocasiones, pero el arquero Roameth Romaña evitó el tanto.

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El cucuteño ingresó a los 46 minutos, por Juan Manuel Rengifo. Durante el tiempo que estuvo en cancha, el '23' no tuvo mucha precisión con la pelota e los pies, pues, según las estadísticas de 'Sofa Score', de ocho centros solo acertó uno.

Ya en materia de pases, James sí tuvo un buen porcentaje de efectividad, acertando 27 de 31. Además, de los cuatro tiros realizados, solo uno fue con destino al arco, pues dos fueron bloqueados y el otro no fue bien direccionado.

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Al final, el '23' recibió una calificación de 6.6.

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Con la derrota, el equipo verdiblanco de Medellín es tercero con 18 puntos, mientras que Llaneros ascendió al noveno puesto con 14.

América conservó el liderato con 21 puntos tras empatar 1-1 con Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

Sergio Aguayo, de penalti, marcó para los locales y Yeison Guzmán igualó para el conjunto visitante, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Jhon Murillo.

Tolima ocupa la quinta posición con 17 unidades, las mismas que Atlético Bucaramanga, cuarto por diferencia de goles.

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El equipo santandereano derrotó por 2-0 a Internacional de Bogotá con goles de Luciano Pons y Emerson Batalla, en un partido en el que destacó el arquero Cristopher Fiermarín, clave para mantener la ventaja ante las ocasiones del conjunto visitante.

Bucaramanga se mantiene invicto tras tres empates y dos partidos ganados, mientras que Internacional es duodécimo con 11 puntos.

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Junior goleó por 1-4 a Fortaleza, que jugó con diez desde el minuto 16 por la expulsión de Jhon Solís.

Jermein Peña, Teófilo Gutiérrez, Déiber Caicedo y Francisco Fydriszewski marcaron para el conjunto barranquillero, mientras que Yesid Díaz descontó para los locales.

En los partidos del sábado, Millonarios goleó por 3-0 a Boyacá Chicó en El Campín, en un encuentro marcado por la presentación de Juan Guillermo Cuadrado ante su nueva afición. El conjunto capitalino es segundo con 19 puntos y Chicó ocupa el decimoséptimo puesto con 8.

Deportivo Cali goleó por 3-0 a Cúcuta Deportivo, Pasto venció por 1-0 a Once Caldas y Santa Fe superó por 1-4 al Alianza. Santa Fe es sexto con 16 puntos, Cali octavo con 15, Once Caldas décimo con 12, Cúcuta decimotercero con 9 y Alianza decimosexto con 8.

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La undécima jornada terminará este martes con el partido entre Independiente Medellín y Jaguares en el estadio Atanasio Girardot.

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