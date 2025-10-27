Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A jugador de Selección Colombia lo advirtieron en su club; entrenador lo invitó a "respetar"

A jugador de Selección Colombia lo advirtieron en su club; entrenador lo invitó a "respetar"

A uno de los frecuentes convocados por Néstor Lorenzo a la 'tricolor', le enviaron contundente mensaje en su equipo, también pensando en la Copa del Mundo del próximo año.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Jefferson Lerma y Yerson Mosquera festejan uno de los goles de Colombia contra Argentina.
Jefferson Lerma y Yerson Mosquera festejan uno de los goles de Colombia contra Argentina.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad