Bayern Múnich, triunfo con remontada, con Luis Díaz en cancha: 6-2 sobre Friburgo, en el Allianz

Bayern Múnich dio una nueva muestra de su calidad en la Bundesliga goleando 6-2 al Friburgo, a pesar de comenzar perdiendo por dos goles en el estadio Allianz Arena. En cancha estuvo durante todo el partido el colombiano Luis Díaz.

Los goles del equipo bávaro fueron de Lennart Karl, Harry Kane, Nicolás Jackson, Dayot Upamecano y un doblete de Michael Olise.

Por el lado del colombiano Luis Díaz fue titular y disputó todo el compromiso, sabiendo que el miércoles no podrá jugar en Champions League frente al Arsenal por la expulsión del duelo pasado frente al PSG, por una dura patada a Achraf Hakimi, por la que recibió una sanción de 3 partidos.

El guajiro tuvo pocas chances de anotar, se concentró en desbordar por la banda y asociarse con sus compañeros y por eso se fue en blanco en cuanto a goles o asistencias. A pesar de eso, su rendimiento fue aceptable en la cancha del Allianz Arena.



Así fue la remontada del Bayern Múnich 6-2 Friburgo

Publicidad

El Bayern se impuso este sábado por 6-2 al Friburgo -tras haber estado 0-2 por debajo en el marcador-liderado por un estelar Michael Olise, autor dos goles además de hacer tres pases para gol.

El Bayern se vio sorprendido en los primeros minutos del partido ante un Friburgo que trató de poner la pelota cerca del área de Manuel Neuer y logró generar algunas faltas y saques de esquina que le permitían explotar una de sus principales armas gracias a las virtudes de lanzador de Jan-Christian Beste.

Publicidad

En los primeros diez minutos se habían producido ya dos saques de esquina a favor del Friburgo. En el tercero Beste cobró raso al primer palo donde Mathias Ginter prolongó de tacón para que Yuito Suzuki marcara con un remate desde el centro del área.

Bayern Múnich vs Friburgo - Foto: AFP

Seis minutos después, en el 18, llegó en el segundo gol del Friburgo , otra vez en saque de esquina lanzado por Beste para que Johann Manzambi marcara de cabeza en el segundo poste,

El Bayern, que hasta ese momento había mostrado poco hacia adelante y no había logrado desarrollar su acostumbrada combinación cerca del área contraria, encajó el golpe y reaccionó pronto.

Publicidad

La primera alarma fue un cabezazo de Lennart Karl, a centro de Aleksandar Pavlovic en el 21 . Un minuto después, a pase de Michael Olise tras jugada individual, Karl no falló y marcó dentro del área de remate de pierna derecha.

A partir del gol de Karl el Bayern empezó a parecerse al Bayern de siempre y a meter al Friburgo dentro de su área, aunque las ocasiones no abundaban.

Publicidad

El empate, sin embargo, llegó poco antes de descanso y otra vez como resultado de una asociación entre Karl y Olise. En el segundo gol fue Olise el que marcó, con un remate raso de zurda y el pasador fue Karl.

En el 55 Dayot Upamecano puso en ventaja al Bayern con un remate de pierna derecha desde corta distancia tras un lanzamiento de saque de esquina de Olise que superó a toda la defensa del Friburgo.

El Friburgo había logrado mantener relativamente bajo control a Harry Kane pero en el minuto 60 al inglés le cayó un balón a los pies en el centro del área y no desaprovechó la ocasión y marcó con un preciso disparo de pierna zurda.

La jugada la había iniciado Karl con una incursión al área, un defensa cortó a medias el avance, pero la pelota pegó en Pavlovic para quedarle luego servida a Kane.

Publicidad

La sentencia definitiva llegó en el 78 cuando Nicholas Jackson marcó el quinto que le fue servido por Olise tras jugada individual. Pero Olise optó por ponerle su firma al partido al marcar el sexto con un remate de zurda tras un recorte hacia adentro desde la derecha, en una jugada que parecía un homenaje a Arjen Robben.