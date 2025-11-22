"Luis Díaz luchó como siempre, pero apenas tuvo momentos de peligro en el ataque"

De 0-2 a 6-2: el Bayern Múnich de Luis Díaz se repuso a un inicio catastrófico de partido para terminar divirtiéndose ante el Friburgo y consolidar su liderato en la Bundesliga, este sábado en la 11ª jornada.

Después de un pleno de 9 triunfos en las 9 primeras jornadas, el Bayern había sembrado una pequeña duda justo antes del reciente parón por los partidos de selecciones nacionales al cortar la racha con un empate 2-2 ante el Unión Berlín.

La ventaja de dos tantos que logró el Friburgo (10º) este sábado, con los goles del japonés Yuito Suzuki (minuto 12) y del suizo Johan Manzambi (17), hizo saltar las alarmas, pero pronto los bávaros se encargaron de apagarlas con una exhibición de sangre fría.

Antes del descanso, el Bayern logró equilibrar el partido con las dianas del diamante en bruto de 17 años Lennart Karl (22') y del francés Michael Olise (45+2).



En la segunda mitad, el campeón de Alemania se comportó como la aplanadora de costumbre para sellar su set de 6-2, con los tantos del francés Dayot Upamecano (55'), el inglés Harry Kane (60'), el senegalés Nicolas Jackson (78') y otro gol de Olise (84') a modo de final de fiesta.

Publicidad

Olise fue sin duda el gran protagonista de la tarde en el Allianz Arena, ya que además de su doblete dio tres asistencias.

La victoria permite al Bayern apuntalar todavía más su condición de líder en Alemania, donde suma ahora 31 puntos de 33 posibles, con una ventaja de 8 puntos sobre el segundo, el Bayer Leverkusen, que venció 3-1 en Wolfsburgo.

A 9 unidades del Bayern queda descolgado el Borussia Dortmund (3º), que empató 3-3 en casa ante el Stuttgart (5º), donde brilló con un triplete Deniz Undav, que firmó el tanto de la igualada definitiva ya en el descuento final.

Publicidad

También a 9 puntos de la cabeza está el RB Leipzig (4º), que recibe el domingo al Werder Bremen (8º), ante el que buscará volver a situarse segundo a 6 unidades de la cabeza, como había comenzado este fin de semana.



¿Cuándo fue la calificación de Luis Díaz?

Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane celebrando un gol con el Bayern Múnich AFP

Luis Díaz jugó los 90 minutos en la abultada victoria de su equipo, que domina sin inconvenientes la Bundesliga. Para este encuentro, el nacido en Barrancas (La Guajira) no pudo continuar con la racha goleadora que había mostrado en las últimas jornadas con el conjunto bávaro.

De acuerdo con el diario ‘Bild’ de Alemania, Díaz recibió una valoración de 3, que puede considerarse un término medio, teniendo en cuenta que en el sistema alemán las calificaciones van de 1 a 5, siendo esta última la más baja.

“DÍAZ: Luchó como siempre, pero apenas tuvo momentos de peligro en ataque. Nota: 3”, señaló el medio citado.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

El miércoles 26 de noviembre, el Bayern Múnich se medirá como visitante ante el Arsenal, en un encuentro válido por la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League, programado para las 3:00 p. m. (hora colombiana). Cabe recordar que ‘Lucho’ no estará disponible para este compromiso debido a su expulsión en la última fecha frente al PSG, por la cual recibió tres jornadas de sanción por parte de la UEFA.