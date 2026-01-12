Dura revelación sobre James Rodríguez desde León: "Se desmotivó y afectó al plantel"

La salida de James Rodríguez del Club León sigue generando repercusiones en el fútbol mexicano. Esta vez, fue el nuevo refuerzo de la ‘Fiera’, Jordi Cortizo, quien se refirió abiertamente al impacto que tuvo en el vestuario la frustración por no disputar el Mundial de Clubes, torneo que había sido uno de los principales motivos para la llegada del colombiano. En declaraciones concedidas a Claro Sports, el mediocampista mexicano fue claro al describir el golpe anímico que sufrió el plantel tras la determinación de la FIFA, que le quitó el cupo a León por pertenecer al mismo grupo empresarial de Pachuca.

Cortizo explicó que, aunque no estuvo directamente dentro del vestuario en ese momento, era evidente la desmotivación generalizada, especialmente en un jugador como James, cuya llegada estaba directamente ligada a la vitrina internacional que representaba el Mundial de Clubes. “Yo no estaba en el vestuario, pero entiendo que James llegó por el Mundial de Clubes, se desmotivó y eso afectó al plantel”, aseguró el futbolista, dejando en evidencia que la decisión del máximo ente del fútbol mundial tuvo consecuencias más profundas que lo estrictamente administrativo.

"Yo no estaba en el vestuario, pero entiendo que James llegó por el Mundial de Clubes, seguro de desmotivó y eso afectó al plantel"



El exjugador de Monterrey comparó la situación con su propia experiencia en este tipo de torneos internacionales y resaltó el valor emocional que tienen para cualquier futbolista. “Me tocó ir al Mundial con Monterrey, pero creo que sí impactó mucho, porque un torneo así genera mucha expectativa. Fue un golpe duro”, afirmó. Según Cortizo, el equipo tardó en recomponerse anímicamente y le costó encontrar la motivación necesaria para competir al máximo nivel tras lo ocurrido. “Al equipo le costó encontrar esa motivación o salir de la situación que pasó la institución. Tuvimos un golpe de realidad muy fuerte. Estamos en deuda con nuestra afición y con nosotros mismos”, añadió.

Más allá del aspecto emocional, Cortizo también se refirió al vacío futbolístico que dejó James Rodríguez, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su salida de León. El mexicano no dudó en destacar la calidad del colombiano y su influencia dentro del campo. “James es un jugador que tiene una zurda privilegiada, que pone el balón donde él quiere”, señaló, reconociendo el talento diferencial del ex Real Madrid y Bayern Múnich.



Finalmente, Cortizo explicó que León deberá reinventarse sin un jugador de esas características. “Ahora nos toca jugar sin ese tipo de jugador y buscar otras variantes, distribuir esas asistencias que daba no en un solo jugador, sino en varios”, concluyó.