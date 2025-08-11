Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa, claro en Betis; habló de sus cualidades en cancha y del sueño que tiene por cumplir

Nelson Deossa, claro en Betis; habló de sus cualidades en cancha y del sueño que tiene por cumplir

El volante colombiano tuvo su acto de presentación con Betis este lunes, destacando la calidad humana con la que lo recibió el plantel y confía que pronto llegué su debut.

Nelson Deossa en su presentación como nuevo jugador del Real Betis.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 06:36 a. m.