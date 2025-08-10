Luis Fernando Muriel dejó en ridículo a figura de Inter Miami; "patético" y "desastre"

Con dos goles de Luis Fernando Muriel, uno de Martín Ojeda y otro de Pasalic; Orlando City tuvo una buena presentación este domingo y superó con un inobjetable 4-1 a Inter Miami, que no contó con la presencia de Lionel Messi a causa de una lesión.

Y al final de los 90 minutos, los elogios llegaron para Muriel, quien viene en un buen momento y que se ha convertido en puntal de ataque en su club. Tras el compromiso no solamente se presentaron comentarios positivos para el colombiano, sino también que salieron a relucir los errores de los defensores del Inter, a quienes les cayeron con todo en las redes sociales.

En las dos anotaciones de Muriel Fruto, se notaron fisuras en la zaga del equipo que orienta Javier Mascherano, que salió bastante contrariado luego de la presentación de su equipo.

Luis Muriel, colombiano del Orlando City. Orlando City.

¿A qué figura de Inter Miami dejó en evidencia Muriel?

Con ese panorama, en las redes sociales surgieron comentarios, especialmente en el segundo tanto del nacido en Santo Tomás, en el departamento de Atlántico, cuando realizó una buena acción individual, quitándose de encima al español Jordi Alba, quien no logró frenarlo en plena área.

"Me gustó como Muriel dejó sentado a Jordi Alba en el segundo gol"; "lo que le hizo el colombiano al exjugador Alba, UFF"; "Alba defensivamente es un desastre"; "ese Jordi es un desastre, patético, qué mal se vio"; ¡Madre mía! Jordi Alba es ridículo. Ese gol solo es suyo, Muriel lo sacó fácil", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en 'X' después del compromiso.

Pero no solamente el experimentado europeo sufrió al hombre con pasado en Selección Colombia, ya que también tuvieron dolores de cabeza para pararlo Falcón, Allen y Fray, de los rosados.

Cabe destacar que según las estadísticas suministradas por 'Sofa Score', Muriel se hizo acreedor a una calificación de 9.3, que lo convirtió en la figura principal de Orlando City.

Vea acá los goles de Luis Fernando Muriel