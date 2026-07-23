Duros con Andrés Gómez, Cuesta, Rojas y Marino, tras el 2-2 de Vasco con Medellín

En territorio brasileño le ‘tiran’ con todo a los colombianos del Vasco da Gama; criticados de tener un papel muy bajo desde lo futbolístico en el duelo del pasado miércoles frente a Independiente Medellín, por la ida de los ‘Play-Off’ en Copa Sudamericana.

Y es que, a pesar de sacar un resultado positivo de cara al compromiso de vuelta; la prensa local no ‘perdonó’ a los ‘cafeteros’, que recibieron duros comentarios y bajas calificaciones en la igualdad 2-2 frente a los paisas.

Al primero que criticaron fue al defensor Carlos Cuesta, quien tuvo una desafortunada acción en el segundo tanto del ‘poderoso’, desviando la pelota hacia su propio pórtico, significando esto un tanto en propia puerta.

Carlos Cuesta, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama Oficial

“Otro autogol durante su etapa en el Vasco. Estaba jugando un buen partido hasta que tuvo la mala suerte de meter el balón en su propia portería con la espinilla una vez más”, citó ‘Globo Esporte’ referente a la actuación del colombiano, a quien le dieron 3.5 de calificación. Por su parte, la hinchada fue más dura y le dio un 2.5 de puntaje.

Posterior a eso, en el portal brasileño siguieron con Johan Rojas, a quien lo ‘rajaron’ de inicio a fin, por su actuación frente a Independiente Medellín: “Empezó el partido muy mal. El Vasco perdió la capacidad de mantener la posesión y crear ocasiones. En el tiempo de descuento, cometió un error de pase difícil de explicar. No regresó bien tras el parón mundialista”.



Al volante colombiano le dieron un 3.5 de puntaje en ‘Globo Esporte’; mientras que la hinchada fue más crítica y puso un 2.2.

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Marino Hinestroza también ‘llevó del bulto’ y fue duramente criticado respecto a su nivel individual, en jugadas de ataque donde no tomó las mejores decisiones. “Él es otro jugador que no rindió bien. Tomó muchas decisiones equivocadas en el campo y mostró muy poca concentración. No estuvo a la altura ni siquiera en un contexto que le favorecía”, citó el medio brasileño, que le puso un 3.5; un poco más de 2.4 que calificó la afición de Vasco.

Por último, destaca el nombre de Carlos Andrés Gómez, a quien consideraron uno de los mejores del partido, pese a su falta de definición en la última fase del juego: “Fue el mejor jugador del Vasco en la primera parte, sobre todo antes de la pausa para hidratación, pero su rendimiento bajó después. Crea jugadas y tiene mucha velocidad, pero comete demasiados errores en la definición”.

Carlos Andrés Gómez celebra gol con Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama Oficial

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Al extremo colombiano, con paso en Millonarios, le dieron un 6.0 de calificación en el medio local, mientras que la hinchada un 6.2.