Noticia de último minuto sobre Néstor Lorenzo, en la Selección Colombia; ¡ya es oficial!

Hace un par de minutos, desde la Federación Colombiana de Fútbol emitieron un comunicado de última hora, respecto a lo que será el futuro inmediato en el banquillo de la Selección Colombia; esto, pensando en lo que serán los próximos cuatro años, donde se avecinan importantes retos como la Copa América, Eliminatorias y la Copa del Mundo 2030.

Y es que, luego de una importante actuación en el más reciente certamen orbital, en el que la 'tricolor' quedó eliminada en octavos de final frente a Suiza por penaltis; desde la FCF analizaron el panorama para tomar rápida decisión, referente a lo que será el proyecto deportivo en el combinado de nuestro país.

Después de varios días de análisis y concertación interna, al final se terminó concretando que Néstor Lorenzo debe seguir al mando del equipo 'cafetero'. De esta manera, su renovación es un hecho total, siendo esta una decisión pensando en la continuidad del proyecto, que dio un reconocido invicto, subcampeonato en Copa América y nueva clasificación a la Copa del Mundo.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores. El profesor lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026", indicó de entrada el comunicado de la FCF, en el que dieron a conocer la noticia y justificaron las razones deportivas del porqué de la continuidad al proyecto.



Además de eso, la Federación Colombiana de Fútbol detalló varias estadísticas importantes de Lorenzo al mando de la 'tricolor', como los menos de diez partidos perdidos desde su llegada al banquillo 'cafetero'.

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"Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección",agregó el comunicado en mención.

Se espera comunicación en los próximos días o semanas para determinar cómo estará conformado este nuevo cuerpo técnico, teniendo en cuenta que Amaranto Perea ya no será el asistente de Néstor Lorenzo; esto, debido a que se convirtió en el nuevo DT de Independiente Medellín.

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El próximo reto del argentino sería entre septiembre y octubre, cuando se abra nuevamente la fecha FIFA.