Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara, víctima de una dolorosa infracción, en Racing vs. Tigre: ¿era expulsión?

Duván Vergara, víctima de una dolorosa infracción, en Racing vs. Tigre: ¿era expulsión?

Por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Argentina, el colombiano, Duván Vergara, sufrió una dura falta que dio de qué hablar, pidiendo roja para el rival.

Por: EFE
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Duván Vergara, delantero colombiano, en un partido de Racing Club, por la Copa de la Liga Argentina
Duván Vergara, delantero colombiano, en un partido de Racing Club, por la Copa de la Liga Argentina
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad