Falcao García y un emotivo mensaje para Andrés Llinás; "'Káiser', estamos contigo"

Más allá del empate 3-3 con Deportivo Cali, la peor noticia para Millonarios tuvo que ver con la grave lesión que sufrió Andrés Llinás, quien sufrió una fuerte torcedura en una disputa con Fernando Mimbacas. Posteriormente se confirmó que se trataba de una fractura, dejándolo por fuera de las canchas en un tiempo considerable. Como era de esperarse, jugadores y técnicos se solidarizaron y le enviaron palabras consuelo. El último en reportarse en redes sociales fue Falcao García, exdelantero 'embajador'.

“Káiser, te deseo una pronta recuperación, estamos contigo”, fueron las cortas, pero emotivas palabras del experimentado jugador de 39 años. 'El Tigre' compartió con Llinás en el último año que estuvo en las toldas del equipo 'azul'. De hecho, tan pronto fue anunciada la llegada de Falca, el joven defensa fue uno de los más entusiasmados y emocionados.

Otros mensajes para Andrés Llinás

"Será una baja muy sensible porque seguro la lesión lo dejará por fuera unos meses. Desearle una pronta y exitosa recuperación"- Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios

"Duro, es yo estaba muy cerquita cuando vi la jugada, y sé que es un momento duro para él, para la familia, para Millonarios, porque es un ídolo de Millonarios. Mandarle mucha fortaleza, él es un jugador joven, de mucha proyección y como siempre les decía a ellos (cuando entrenaba a Millonarios), el joven se recupera mucho más rápido y estoy completamente seguro de que se va a recuperar y se va a recuperar bien. A la mamá, al papá, a las hermanas, a todos ellos, que me lo arropen y que voy a estar pendiente. Que tenga mucha fortaleza, él ha madurado; Dios quiera que no sea grave la cosa. Oremos por él"- Alberto Gamero, DT del Deportivo y Cali y exMillonarios

“Pronta recuperación, Andrés. Qué Dios te bendiga”- Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe