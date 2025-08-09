Liverpool cuadró caja con las transferencias de Luis Díaz y Darwin Núñez

El mercado de fichajes de verano ha traído consigo un importante remezón en la plantilla del Liverpool, con la salida de dos de sus atacantes más destacados: el colombiano Luis Díaz y el uruguayo Darwin Núñez. Este último, protagonista de una de las novelas más comentadas de la ventana de transferencias, finalmente ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro.

Durante semanas, Núñez fue vinculado con varios clubes europeos de primer nivel, pero su destino terminó alejándose del Viejo Continente. El Liverpool y el Al Hilal alcanzaron un acuerdo para el traspaso del delantero por 53 millones de euros, operación que ya fue oficializada por el conjunto saudí a través de sus redes sociales. Bajo la dirección técnica del italiano Simone Inzaghi, el artillero charrúa buscará un nuevo reto en la competitiva Saudi Pro League.

“𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue” fue el mensaje con el que Al Hilal dio la bienvenida al uruguayo, destacando su potencia y capacidad goleadora. Con esta incorporación, el club de Riad suma un refuerzo de primer nivel para acompañar a otras estrellas internacionales que han llegado en los últimos mercados.

𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

La marcha de Núñez se suma a la de Luis Díaz, quien también dejó Anfield este verano, cerrando así un ciclo en el que se convirtió en una de las piezas ofensivas más importantes del conjunto dirigido por Arne Slot. Ambas operaciones, junto con otras ventas relevantes, forman parte de una estrategia de reestructuración económica y deportiva que el Liverpool ha ejecutado con precisión.



Liverpool gana dinero con las trasferencias de Luis Díaz y Darwin Núñez

Luis Díaz y Darwin Núñez, exjugadores del Liverpool AFP

Publicidad

Las salidas de 'Lucho' y Núñez han significado ingresos considerables para el Liverpool, que ha aprovechado el mercado para equilibrar sus cuentas después de un verano de fuertes inversiones. En total, las ventas han dejado en las arcas del club 230 millones de euros, una cifra que le permite mantener estabilidad financiera tras desembolsar 300 millones en fichajes.

Las incorporaciones de este mercado incluyen nombres de alto perfil como Florian Wirtz (125 millones), Hugo Ekitiké (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40), inversiones que buscan fortalecer al equipo en todas las líneas.

Publicidad

En el capítulo de salidas, además de Díaz (75 millones) y Núñez (53), destacan Jarrel Quansah (40), Caoimhin Kelleher (14), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (15) y Nat Phillips (5). Con estos movimientos, el club ha logrado un balance positivo, gastando apenas 17 millones netos en los dos últimos mercados.

💰📷 Ventes de Liverpool jusqu'à present cet été :



📷 Kelleher : 14,5 m€ + 6 m€ bonus

📷 Quansah : 35m€ + 5m€ bonus +option de rachat

📷 Darwin Nunez : 53m€ + Bonus

📷 Tyler Morton : 15 m€+ 20 % de revente

Luis Diaz - 75m€

Trent Alexander-Arnold :10m€

Nat… pic.twitter.com/wF7ELheUgY — Liverpool FR (@LFC__FR) August 9, 2025

La planificación deportiva no se detiene. Según reportes, el Liverpool tiene como objetivo principal la contratación del sueco Alexander Isak, delantero del Newcastle United. El club ya habría presentado una oferta superior a los 120 millones de euros, aunque el conjunto de St. James’ Park no parece dispuesto a ceder fácilmente. La operación tiene un matiz particular: el fondo saudí PIF es propietario tanto de Newcastle como de Al Hilal, lo que podría influir en las negociaciones.