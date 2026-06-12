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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Zapata, sorprendido por una decisión de Torino para la próxima temporada; es oficial

Duván Zapata, sorprendido por una decisión de Torino para la próxima temporada; es oficial

A pesar de que las miradas están puestas en el Mundial 2026, desde el conjunto italiano, donde juega Duván Zapata, tomaron la primera medida drástica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Duván Zapata, delantero colombiano de Torino, en un partido de la Serie A de Italia
Duván Zapata, delantero colombiano de Torino, en un partido de la Serie A de Italia
AFP

El exfutbolista y técnico italiano, Ignazio Abate, se convirtió este viernes en el nuevo entrenador del Torino, club al que regresa tras su etapa como jugador y en el que releva en el banquillo a Roberto D'Aversa.

"Toda la entidad recibe nuevamente a Ignazio Abate con el más afectuoso: ¡Bienvenido de nuevo a Turín! ¡Buen trabajo y siempre Forza Toro!'", señaló el Torino en un comunicado.

Duván Zapata en Como vs. Torino.
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Abate sustituye a D'Aversa, quien puso fin a su etapa en el banquillo granata tras finalizar en duodécima posición y cumplir el objetivo para el que llegó, asegurar la permanencia, el pasado mes de febrero, cuando reemplazó a Marco Baroni.

El técnico italiano, de 39 años, llega tras dirigir los banquillos de la Ternana y la Juve Stabia, además de su etapa en las categorías inferiores del Milan.

Duván Zapata, delantero colombiano de Torino, en la Serie A de Italia
Duván Zapata, delantero colombiano de Torino, en la Serie A de Italia
AFP

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Exfutbolista internacional con Italia y formado en la cantera del conjunto 'rossonero', donde disputó más de 300 partidos, también defendió las camisetas de equipos como el Nápoles y el Empoli, además de un paso por el propio Torino en su etapa como jugador.

Como entrenador, destacó especialmente al frente de la cantera del Milan, con el que alcanzó las semifinales y posteriormente la final de la UEFA Youth League.

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