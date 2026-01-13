Duván Zapata sería objeto de interés de dos equipos italianos; podría jugar con otro colombiano

Duván Zapata tendría los días contados en el Torino. De acuerdo con la prensa, el delantero podría hacer maletas rumbo a otro equipo en Italia, con miras a recuperar el nivel que tuvo antes de la delicada lesión que sufrió en 2024.

La última información sobre el delantero de proceso en la Selección Colombia, es que el Genoa y el Pisa picarían en punta por adquirir sus servicios, al no ser del total agrado de su técnico Marco Baroni. "Hay otros clubes que se interesan en él para reforzar el ataque, el Pisa donde juega Cuadrado se une a la intención que también tendría Genoa de fichar al delantero", fue lo que dijeron. Desde la vuelta de su lesión el 21 de septiembre del año pasado, poco a poco ha vuelto a tener minutos en cancha, sin embargo, no estaría del todo contento en la plantilla, como lo dejó ver el pasado sábado cuando salió sustituido del campo con una cara de visible molestia y lanzando palabras al aire.

No obstante, habría un inconveniente para su paso a otro club de la Serie A. El salario que gana en el equipo de Turín complicaría las opciones de los equipos interesados, por lo que intentarían que se bajara el sueldo para facilitar la operación. Zapata contaría con tres pretendientes en este mercado, que serían el Besiktas y los dos equipos italianos, los cuales buscarían ficharlo para reforzar su ataque, teniendo en cuenta los 126 goles que ha convertido en la máxima división de ese país.

El valor de mercado del caucano es de 3 millones de euros, así que el equipo que lo quiera debería comenzar a negociar por ese precio para convencer a las directivas del Torino. Desde su aterrizaje en el 'granate', ha estado en 61 partidos, en los que acumula 16 goles y cinco asistencias, además de convertirse en el capitán del club recientemente. Su transferencia a alguno de sus interesados en la Serie A, significaría su sexta camiseta en esa nación, tras haber pasado por Udinese, Napoli, Sampdoria, Atalanta y Torino.



Duván Zapata, delantero colombiano que milita en Torino. AFP

Publicidad

En el Pisa, Zapata sería compañero de su compatriota colombiano Juan Guillermo Cuadrado, pero llegaría a un equipo que lucha por no descender de categoría y que actualmente ocupa la posición 19 de la liga con 13 puntos, producto de una victoria, 10 empates y nueve derrotas. Por su parte, de arribar a Genoa, la situación no sería muy diferente. Se encontraría también con otro club que se mantiene en la parte baja de la tabla, y que en la actualidad está en el puesto 15 con 19 unidades, tras haber ganado cuatro duelos, haber empatado siete y perdido nueve.