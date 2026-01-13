Luis Díaz, atento a un anuncio de Vincent Kompany en Bayern Múnich; podría afectarlo

Luis Díaz está viviendo el mejor momento de su carrera, desde lo individual, en Bayern Múnich. Y es que la adaptación no fue problema y así se ve en los números que tiene, aportando en el frente de ataque, con goles y asistencias, y dando mano en la parte defensiva. No es casualidad que sea considerado como uno de los titulares indiscutidos para Vincent Kompany.

El guajiro, junto a Michael Olise y Harry Kane, forman uno de los tridentes ofensivos más efectivos de Europa en la vigente temporada. Pero a ellos podría sumarse un nuevo integrante y llegaría a pelearle el puesto a 'Lucho', pues así lo dio a conocer el entrenador del conjunto bávaro en rueda de prensa, dando detalles de la recuperación de Jamal Musiala, de 22 años.

"Todo va bien con Jamal; participa en casi todo y hace mucho trabajo extra. Es una buena señal, y volverá pronto. Quizás pueda compartir alguna novedad en la próxima atención ante los medios de comunicación", afirmó el estratega. Recordemos que el alemán sufrió una grave lesión a comienzo de julio de 2025, en el partido de cuartos del Mundial de Clubes, con PSG.

En aquel entonces, un fuerte choque contra el arquero, Gianluigi Donnarumma, desencadenó en una fractura de tibia y peroné, además de una dislocación de tobillo, lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata y a un largo periodo de recuperación. Desde entonces, ha evolucionado de forma positiva en su rehabilitación y ya ha retomado trabajos progresivos.



Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga AFP

Publicidad

"Tengo muchas ganas de que todos regresen. Por supuesto, tenemos un plan para que todo encaje, pero la realidad en el fútbol es que nunca se sabe el futuro. Phonzy estuvo aquí, ahora está mal. Josip Stanišić estuvo bien, y ahora está lesionado. Cualquier cosa puede pasar, pero espero que Jamal regrese muy pronto y tenga tiempo para recuperar su nivel", dijo.

Jamal Musiala juega por la banda izquierda, mismo sector donde se desempeña Luis Díaz. Razón por la que se daría inicio a una sana competencia, donde el colombiano va picando en punta. "Solo espero que cuando vuelva a su alto rendimiento, los resultados sean positivos; lo disfrutaré, quiero estar en esa situación de ver a quién pongo, lo antes posible", sentenció.