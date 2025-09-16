La razón por la que Millonarios no jugará en El Campin con Envigado por Copa Colombia

Este martes, Millonarios tendrá un partido clave en la Copa Colombia frente a Envigado, en la vuelta de los octavos de final. El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, una decisión que ha sorprendido a la hinchada azul, acostumbrada a ver a su equipo como local en el Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro llega en un momento delicado para los ‘embajadores’, que atraviesan una racha negativa en la Liga BetPlay y necesitan recuperar confianza en el certamen copero. El objetivo inmediato es darle vuelta a la serie contra Envigado, que en el juego de ida se impuso 1-0 en el Polideportivo Sur gracias a un gol de Tomás Soto.

¿Por qué Millonarios no jugará en El Campín?

Envigado vs Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Una de las grandes novedades del compromiso es que no se disputará en El Campín, escenario histórico del cuadro albiazul. En su lugar, Millonarios ejercerá como local en el Metropolitano de Techo, un estadio con menor capacidad y al que habitualmente se asocia con clubes como La Equidad o Fortaleza CEIF.

Publicidad

Aunque el club capitalino explicó a fondo las razones de esta decisión, se conoció que el Nemesio Camacho El Campín no está disponible para recibir este partido. Según trascendió, el escenario estaría en mantenimiento y bajo compromisos logísticos que imposibilitan su uso en esta fecha de la Copa.

Este cambio, más allá de lo administrativo, también tiene implicaciones deportivas. El Metropolitano de Techo es un estadio mucho más pequeño, con un aforo de alrededor de 10.000 espectadores, lo que limita la presencia masiva de la hinchada azul, acostumbrada a colmar las gradas de El Campín. Sin embargo, también puede jugar a favor de los ‘embajadores’, pues al ser un espacio más reducido, el aliento de los aficionados puede sentirse con mayor intensidad.



La misión: remontar y recuperar confianza

Millonarios llega con la obligación de revertir la serie. El 1-0 en contra deja claro que necesita ganar por al menos dos goles de diferencia para clasificar directamente, o por uno para forzar la definición desde el punto penal. La tarea no será fácil, pues Envigado ha mostrado solidez en la Copa y confía en la ventaja obtenida en casa.

Publicidad

Para el equipo de Hernán Torres, más allá del marcador, el partido significa una oportunidad de reconciliarse con su hinchada y cortar la racha negativa que arrastra en la Liga. Un triunfo convincente en Techo podría ser el punto de inflexión que necesita el plantel para recuperar confianza y encarar lo que resta de la temporada.