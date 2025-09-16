Diario turco suelta bombazo sobre Jhon Jáder Durán e hinchas estallan; piden su salida

Jhon Jáder Durán llegó a mitad de año al Fenerbahce de Turquía como gran estrella y uno de los fichajes más importantes de la temporada; sin embargo, solo alcanzó a tener acción en 6 partidos antes de salir del radar de propios y extraños.

Su última presentación fue el 27 de agosto de 2025, en la derrota 1-0 de visitante contra el Benfica de Portugal en el duelo de vuelta del ‘playoff’ de acceso a la fase principal de la Champions League. En ese duelo fue suplente, ingresó en el minuto 65 y se retiró a pocos minutos del final asegurando tener dolor.

A partir de ese momento se empezaron a tejer toda clase de especulaciones sobre el estado del ‘cafetero’, pues periodistas turcos se atrevieron a decir que la supuesta lesión era un invento, mientras que desde su club no hubo pronunciamientos ni partes médicos oficiales.

Lo que sí trascendió fue que el futbolista de 21 años de edad optó por viajar a Barcelona, España, para tratar su afectación. Posteriormente, regresó a Estambul, sede de su equipo, para ver desde la tribuna la victoria 1-0 del Fenerbahce como local sobre Trabzonspor en duelo de la fecha 5 de la liga local.

Bajo esa luz, muchos pensaron que su retorno a las canchas estaría cerca, pero la separata deportiva del diario turco Milliyet emitió una versión que hace creer que su situación es más grave de lo esperada.



“Jhon Jader Durán fue operado”: bombazo que enfurece a hinchas

La información fue emitida porapareció en la publicación Skorer, que tituló la noticia con el siguiente calificativo: “El enigma de Jhon Durán en el Fenerbahce”.

Posteriormente, aseguró que el colombiano había pasado por el quirófano, pese a que hasta el momento solo se decía que se había sometido a “2 resonancias magnéticas que resultaron normales”, como detalló el mismo medio.

Sin embargo, el antioqueño habría insistido tanto en sus dolencias de tibia que pidió permiso para ir a Barcelona para tener atención más especializada que, hasta donde se sabía, incluyó algunas inyecciones.

Fue así como vino el bombazo: “Jhon Durán fue operado debido a su lesión”. Y se añadió que hay “mucha curiosidad sobre cuándo volverá al campo”, algo que se respaldó con una imagen que el propio atacante publicó estando en muletas.

Foto: @jaderduran9.

Ahora, según el artículo, el departamento médico de su club le efectuará nuevos controles para saber cuándo volverá a jugar, pues se argumenta que su “trauma es efecto de otra lesión”.

En consecuencia, Fenerbahce compartió una fotografía del paisa haciendo ejercicios de tren superior gimnasio, lo que fue aprovechado por varios hinchas para manifestar su ira con la situación y pedirle al delantero que no continúe.

“Cancela el contrato si no quieres jugar… ¿Te hicieron una cirugía?... Sal y juega como un hombre… Está lejos de ser un jugador del Fenerbahce... Sáquenlo de inmediato… ¿Dónde encontraron a este hombre sin alma?”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos al respecto.