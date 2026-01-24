Edwuin Cetré está muy cerca de fichar por histórico brasileño; dejó iniciado a River Plate

En la jornada de este sábado, reveladora información desde territorio brasileño se filtró, respecto a jugador colombiano, que goza de gran presente en Argentina.

Se trata de Edwuin Cetré, futbolista que recién se coronó campeón en con Estudiantes de La Plata, y justo por su gran presente empezó a llamar la atención de varios grandes en nuestro continente.

Uno de ellos, River Plate. Sin embargo, según informan desde Brasil, el ‘cafetero’ no tendría dentro de sus opciones en viajar a Buenos Aires; más bien, tendría casi todo acordado para vestir la camiseta de un histórico sudamericano, quien solo hace unos años salió campeón de la Copa Sudamericana.

Edwuin Cetré, jugador colombiano, celebra su campeonato con Estudiantes de La Plata, en el Clausura de Argentina Getty Images

“Athletico Paranense logró un principio de acuerdo con Estudiantes de La Plata para fichar a Edwin Cetre. Se peinan los flecos finales de la operación en modalidad de transferencia definitiva. El extremo firmará a largo plazo en el club River Plate no ha movido ficha”, citó el periodista argentino Germán García Grova, dando reveladores detalles de la operación, que estaría a horas de confirmarse por completo.



Lo que sí parece cierto y casi que irreversible, es que Cetré salga del 'pincha' para este año. Los medios locales informan que su paso por el cuadro de La Plata ya es cosa del pasado.



¿Lo de Paranaense es solo un show mediático?

En territorio argentino afirman que River Plate no cree que lo de Paranaense sea una información real; más bien, es una estrategia para subirle el precio de mercado al futbolista colombiano en medio de las negociaciones.

Publicidad

“En las últimas horas había surgido una versión de que el pase del atacante al fútbol brasileño estaba frenado por una consulta que habría llegado desde Núñez. En las oficinas del Monumental creen que se trata de una operación para intentar subir el precio de la operación y/o su contrato”, revelaron en ‘TyC Sports’, respecto a las informaciones que tiene desde el cuadro ‘millonario’.

Y es que, justo en esa posición River espera poder moverse de gran manera, así como también trató de cerrar la incorporación de Sebastián Villa, que al final se terminó dilatando y no terminó en nada. No obstante, en la ‘banda cruzada’ llevan la cosa con paciencia, pese a que el mercado está cerca de cerrarse.

Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata, en un partido de la Liga Argentina Getty Images

Publicidad

“Ante esa situación, y al menos por ahora, en River decidieron mantenerse al margen. Es cierto que Marcelo Gallardo espera un refuerzo de las características de Cetré, pero no quieren apresurarse y manejan diferentes variantes antes de dar luz verde a una nueva negociación formal”, concluyó el medio anteriormente mencionado.