Deportivo Pasto, con un modelo tipo Barcelona; palabras contundentes de su DT

El inicio de la temporada 2026 ha traído consigo un aire de renovación profunda en el Deportivo Pasto. Bajo la dirección técnica del español Jonathan Risueño, el 'volcánico' no solo busca sumar puntos en la tabla, sino transformar por completo su identidad futbolística. La apuesta es clara, implementar en el estadio Departamental Libertad una metodología de trabajo que tiene sus raíces en las estructuras de élite del fútbol europeo, específicamente en el modelo formativo del Barcelona.

Risueño ha sido enfático al explicar que el éxito de su proyecto no reside únicamente en la táctica, sino en cómo se prepara al deportista de manera integral. "Nosotros integramos el modelo del juego con la preparación física, un modelo de juego muy parecido dentro de la preparación física que puede hacer el Barcelona en todas sus divisiones inferiores", afirmó el estratega, marcando una distancia con los métodos convencionales que han predominado en el rentado nacional.

Para el técnico del conjunto 'volcánico', la evolución del fútbol moderno exige romper con los paradigmas del pasado. "No separamos la preparación física del juego como se hacía hace 30 años", sentenció, dejando claro que en su plantel el balón ya no es el protagonista absoluto de cada sesión. Esta metodología buscaría que el jugador desarrolle sus capacidades físicas mientras resuelve situaciones de juego reales, optimizando la toma de decisiones bajo presión y el desgaste energético específico de la competencia.



La implementación de este 'ADN Barca' en las alturas de Nariño representa un desafío logístico y cultural. En un fútbol como el colombiano, donde tradicionalmente se ha priorizado la potencia física y el trabajo de gimnasio por separado, la propuesta de Risueño es vista con curiosidad y esperanza. Los aficionados del cuadro pastuso esperan que esta integración rinda frutos rápidos, permitiendo que el equipo mantenga un ritmo de juego intenso y una posesión de balón inteligente, factores clave para hacerse fuertes en casa y competir de igual a igual en plazas difíciles.

Deportivo Pasto visita a Águilas Doradas en la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026. X de @DeporPasto

De cara a este 2026, el Deportivo Pasto se perfila como un club innovador. Si Risueño logra que sus dirigidos asimilen esta filosofía donde el cuerpo y la mente responden al unísono al dictado de la pelota, el equipo 'volcánico' podría dejar de ser un continuo luchador en la parte baja de la tabla para convertirse en un candidato a clasificar a los torneos internacionales del próximo año. La pregunta que queda en el aire es si el tiempo y los resultados acompañarán este proceso que busca llevar al equipo a una nueva dimensión futbolística. Por ahora, comenzaron con el pie derecho luego de ganar en la primera jornada de la Liga BetPlay 1-0 frente a Independiente Medellín.