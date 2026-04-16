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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El baile viral de Sebastián Villa en los festejos de Rivadavia, tras triunfazo sobre Fluminense

El baile viral de Sebastián Villa en los festejos de Rivadavia, tras triunfazo sobre Fluminense

Sebastián Villa se 'robó' las miradas tanto en la cancha del mítico estadio Maracaná como en los vestuarios, ya que fue el estelar de un baile que se hizo viral entre los internautas en redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Sebastián Villa, extremo colombiano que milita en Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia
AFP

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