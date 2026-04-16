El baile viral de Sebastián Villa en los festejos de Rivadavia, tras triunfazo sobre Fluminense

Independiente Rivadavia se ubicó como líder absoluto del Grupo C en la Copa Libertadores al vencer por 1-2 a Fluminense, tras una remontada en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la que fue la primera derrota como anfitrión del conjunto carioca en el torneo continental. En el elenco de la 'lepra mendocina' jugó Sebastián Villa, quien se reportó con una asistencia, y después del juego se volvió viral por un baile en el camerino.

El conjunto mendocino es ahora el gran favorito de su zona, donde ocupa el primer lugar con seis puntos, seguido en la segunda plaza por La Guaira, de Venezuela, con dos puntos. Fluminense se mantuvo con un punto, el mismo saldo del boliviano Bolívar.

Sebastián Villa en Fluminense vs. Rivadavia. Getty Images.

El baile viral de Sebastián Villa

El extremo antioqueño se 'robó' las miradas tanto en la cancha del mítico estadio Maracaná como en los vestuarios de éste, ya que fue el estelar de un baile que se hizo viral entre los internautas en las redes sociales. Villa Cano lució muy sonriente en el corto videoclip, y con gafas negras, al ritmo de la música, empezó a mover el torso y las caderas. Luego, pronunció algunas palabras, el azul, el azul resonó en el camerino.

Así se presentó el partido entre Fluminense y Rivadavia

Guilherme Arana abrió el marcador para Fluminense en el minuto 10, en el 36 Rivadavia empató con un gol de Fabrizio Sartori y en el 51 remontó con la anotación del paraguayo Alex Arce.



Fue un partido equilibrado, con oportunidades para ambos lados.

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Fluminense perdió el dominio ofensivo con el que comenzó tras el empate, lo que fue aprovechado por los argentinos que intensificaron su juego aéreo para desestabilizar a sus contrincantes.

El conjunto 'carioca' tomó la delantera con Arana tras una precisa asistencia del venezolano Jefferson Savarino. Antes, el arquero argentino Nicolás Bolcato había detenido un intento de Samuel Xavier.

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Fluminense incluso pudo ampliar con un disparo de Agustín Canobbio, pero el uruguayo no pudo definir con precisión y el balón se elevó por encima del arco.

Parecía que el club de Río de Janeiro tendría una noche tranquila en el Maracaná, pero el equipo mendocino se acomodó en el partido y comenzó a conectar contraataques peligrosos con pelotas aéreas, la principal debilidad del Flu.

Rivadavia consiguió el empate con un cabezazo de Fabrizio Sartori en el centro del área, tras un pase de cabeza de Leonard Costa.

En el segundo tiempo, cuando parecía que el conjunto carioca retomaba el control, un error defensivo terminó en la remontada del visitante.

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Tras una serie de fallos en la zaga y una salida en falso del guardameta Fábio, Alex Arce aprovechó la pelota suelta y definió sin oposición para el 1-2 definitivo.

El 30 de abril, en la próxima jornada del grupo C, Fluminense visitará al boliviano Bolívar y Rivadavia al venezolano La Guaira.