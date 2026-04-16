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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Alemania rendidos a Luis Díaz y al fútbol del Bayern Múnich; "absoluto espectáculo"

En Alemania rendidos a Luis Díaz y al fútbol del Bayern Múnich; "absoluto espectáculo"

En territorio alemán no paran de elogiar la clasificación del Bayern Múnich, que tiene como figura a Luis Díaz, a las semifinales de la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League.
Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League.
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