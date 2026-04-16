En Alemania rendidos a Luis Díaz y al fútbol del Bayern Múnich; "absoluto espectáculo"

La prensa alemana celebró este jueves la victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid por 4-3 en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, un partido calificado de "absoluto espectáculo". Rendidos a Luis Díaz y compañía.

El triunfo del equipo muniqués fue calificado por el semanario 'Kicker' como un "absoluto espectáculo" que se saldó con una victoria "turbulenta" de los 'bávaros' por 4-3 tras numerosos cambios en el marcador.

"El Bayern Múnich se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones tras una espectacular victoria por 4-3 contra el Real Madrid", señaló en su cobertura el semanario, referente alemán en la información especializada en fútbol.

Luis Díaz marcó un golazo con Bayern Múnich en la Champions League frente al Real Madrid en el Allianz Arena. Getty Imágenes

"El Bayern es lo más", publicó en su edición de este jueves el diario 'Bild', el más leído de Alemania, y cuya crónica del partido comenzó así: "Bienvenido a las semifinales de la Liga de Campeones, Bayern Múnich".



Este periódico apuntó que el guardamenta del equipo 'bávaro', Manuel Neuer -erigido en héroe por su decisiva actuación en la victoria por 1-2 del Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu en el partido de ida-, cometió un "gran error" en el 0-1 del miércoles firmado por el centrocampista turco Arda Güler.

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Pero el colombiano Luis Díaz y el francés Michael Olise "le dieron la vuelta al partido", añadió el 'Bild' al aludir a dos de los goleadores del 4-3 que firmaron alemanes y madrileños.

Por su parte, el diario 'Süddetusche Zeitung', editado en Múnich, comentó en su edición digital que la vuelta de los cuartos de final que acogió la capital bávara fue "algo especial", entre otras cosas por los "errores" de los arqueros y "otras cosas monstruosas".

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Este diario tampoco eludió comentar el error de Neuer en el primer gol de los madrileños, pues el meta fue el "primer hombre en fallar", ni la "mano ridículamente innecesaria" por la que el francés Eduardo Camavinga vio la segunda tarjeta amarilla.

Esa amonestación dejó al Real Madrid con diez hombres, poco antes de que también fuera expulsado Güler, que dejó a los 'blancos' con nueve sobre el césped antes del pitido final con el que los madrileños quedaron eliminados.

Bayern Múnich es líder en la Bundesliga y busca un nuevo título en el campeonato local. Getty Imágenes

Por su parte, el diario generalista 'Die Welt', tras las dos victorias de los muniqueses sobre el Real Madrid, destacó que el equipo bávaro "vuelve a ser capaz de algo grande".

"En un partido excepcional, el Bayern derrota a su bestia negra, el Real Madrid", señaló en su análisis del partido este periódico, que atribuyó el mérito deportivo, sobre todo, al entrenador de los bávaros, el técnico belga Vincent Kompany.

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"El artífice de este éxito es el entrenador Vincent Kompany", según 'Die Welt'.

En semifinales, el Bayern Múnich se medirá a partir del 28 de abril al París Saint-Germain, vigente campeón de la competición.