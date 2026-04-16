Juan Fernando Quintero 'prendió' las alarmas en River Plate y la Selección Colombia, luego de salir lesionado en el compromiso que enfrentó la 'banda cruzada' la noche del miércoles anterior contra Carabobo, en cumplimiento de la segunda jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El talentoso volante colombiano, de 33 años, no pudo terminar el partido en el que su equipo ganó 1-0 en el estadio Monumental, resultado que le permitió a la escuadra dirigida por Eduardo Coudet llegar a los cuatro puntos en la zona. Lo cierto es que está lesión pone en riesgo a 'Juanfer' de perderse el clásico contra Boca Juniors.

¿Qué le pasó a Juan Fernando Quintero y qué riesgo tiene de perderse el River Plate vs. Boca Juniors?

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana AFP

En ese orden de ideas, el número '10' de la 'banda cruzada' empezó a trotar con dificultad en el duelo frente a Carabobo, y de un momento a otro, pidió el cambio; esto a la altura del minuto 52. En lugar de Quintero Paniagua ingresó Kendry Páez.



En la página web del diario 'TyC Sports' de Argentina comentaron que el futbolista de la Selección Colombia percibió que "no podía seguir y se acercó a Coudet para que lo reemplazara. El temor en River escaló cuando 'Juanfer' llegó al banco de suplentes, se agarró la cabeza y luego se fue al vestuario con signos de dolor".

Publicidad

Dicho medio complementó que el exPorto y Junior de Barranquilla "acusó un dolor muscular en el recto anterior izquierdo", y que ahora se hará "chequeos pensando en Boca".

El otro jugador de River Plate que también podría perderse este importante duelo es Fausto Vera.

Publicidad

"Fausto tuvo una pequeña molestia pero, me dijo el doctor que no era nada grave. Juan (Quintero) había avisado en el entretiempo que tenía una molestia pero podía seguir. Probó después en el partido y a los tres o cuatro minutos pidió el cambio", esas fueron las palabras del 'Chacho' Coudet, en rueda de prensa, al ser consultado por el estado físico de sus jugadores.

OTRA MALA NOTICIA PARA RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Juanfer se lesionó, pidió el cambio y en su lugar ingresó Kendry Páez.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ElTfcsqIoJ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

Ahora, habrá que esperar los resultados de las pruebas médicas por parte de River Plate para ver si el colombiano alcanza a llegar para el juego contra Boca Juniors.



¿Cuándo es River Plate vs. Boca Juniors, clásico del fútbol argentino?

Está agendado para el domingo 19 de abril en la cancha del estadio Monumental, en horario para Colombia de las 3:00 de la tarde.