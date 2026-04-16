Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
BAYERN MÚNICH VS. REAL MADRID, EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Qué le pasó a Juan Fernando Quintero y qué riesgo tiene de perderse el River Plate vs Boca Juniors?

¿Qué le pasó a Juan Fernando Quintero y qué riesgo tiene de perderse el River Plate vs Boca Juniors?

Juan Fernando Quintero salió lesionado en el juego que River Plate le ganó a Carabobo en Copa Sudamericana, y ahora la preocupación en la 'banda' es si llegará para el clásico contra Boca Juniors.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero salió lesionado en River Plate.
Juan Fernando Quintero salió lesionado en River Plate.
Getty Imágenes

Publicidad

Publicidad

Publicidad