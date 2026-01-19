El campeón Rivadavia inaugura con un triunfo la Copa Argentina 2026: ¿Y Sebastián Villa?

Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina, inauguró este domingo la edición 2026 de la competencia con un triunfo por 2-0 sobre Estudiantes de Caseros, mientras que Lanús, campeón de la última Copa Sudamericana, se impuso en segundo turno por 4-1 sobre Sarmiento de La Banda.

El campeón, que al consagrarse en noviembre pasado a expensas de Argentinos Juniors consiguió el primer título de su historia, fue claro dominador y marcó la diferencia desde el comienzo del partido.

Los goles los anotaron el internacional paraguayo Alex Arce, autor de un tanto en la final de la edición pasada, y el mediocampista argentino Gonzalo Ríos, que regresó este año al club de Mendoza tras disputar la última temporada a préstamo en Banfield.

El duelo de este domingo ante Estudiantes, que milita en la segunda categoría del fútbol argentino, marcó el debut de algunos de los fichajes de Independiente Rivadavia de cara a la temporada 2026, en la que participará de la Copa Libertadores.



Entre ellos destacaron el paraguayo José Florentín, proveniente de Central Córdoba y de buen desempeño en el centro del campo, y el lateral izquierdo Juan Elordi, que llegó a préstamo desde Racing Club y fue clave con una asistencia.



¿Qué se sabe de Sebastián Villa?

El delantero colombiano fue ficha clave para que Independiente Rivadavia lograra su primer título profesional de la historia al coronarse campeón de la Copa Argentina 2025. La lepra empató 2-2 en la final con Argentinos Juniors, pero luego se impuso 5-3 en los penaltis, siendo Villa el encargado de ejecutar el cobro definitivo. El nacido en Bello, Antioquia, marcó 10 goles y dio 16 asistencias en 60 partidos por todas las competencias. Esos números y todas sus condiciones mostradas en la cancha han provocado que varios clubes lo tengan en la mira. El principal rumor lo ha vinculado a River Plate, aunque siempre se ha manifestado que fue un acercamiento del lado del futbolista. En las últimas horas, el extremo suena en México, puesto que algunos medios afirman que Cruz Azul lo quiere fichar y juntar con su compatriota Miguel Borja.