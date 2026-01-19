Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El campeón Rivadavia inaugura con un triunfo la Copa Argentina 2026: ¿Y Sebastián Villa?

El campeón Rivadavia inaugura con un triunfo la Copa Argentina 2026: ¿Y Sebastián Villa?

Independiente Rivadavia venció 2-0 a Estudiantes de Caseros en la Copa Argentina pese a la notable ausencia del colombiano Sebastián Villa que todavía no define su futuro.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ene, 2026
Independiente Rivadavia se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia.

