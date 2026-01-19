A reconocido DT no lo trasnocha el Real Madrid: "No me entusiasma si muestran interés por mi"

El alemán Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool y actual director de fútbol del RB Leipzig, echó balones fuera sobre un eventual futuro en el Real Madrid, como apunta la prensa española en los últimos días.

"Estoy en un lugar, como persona, en el que estoy completamente en paz y estoy donde quiero estar. No quiero estar en ningún otro sitio", afirmó Klopp a la AFP y otros medios en Leipzig.

"No me levanto entusiasmado por la mañana por si el Real Madrid muestra interés por mí, eso es cosa de los medios", apuntó.

Klopp, de 58 años y también exentrenador del Borussia Dortmund antes de su larga etapa en el Liverpool (2015-2024), admitió que le sorprendió en parte, y en parte no, el despido de Xabi Alonso como titular del banquillo merengue el lunes de la pasada semana.



"Cuando escuché la noticia sobre Xabi Alonso, fue como una mezcla de sensaciones. Sí, me sorprendió. Y a la vez no, no me sorprendió", afirmó.

Xabi Alonso abandonó el banquillo del Real Madrid después de menos de ocho meses en el mismo, un día después de haber caído ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España y después de semanas de especulaciones.

Fue reemplazado por un hombre de la casa, Álvaro Arbeloa.

Klopp consideró que el Real Madrid debe haber valorado bien la decisión, teniendo en cuenta sus planes de futuro y la fuerte competencia.

"No tengo ni idea de a qué se ha debido, siempre es por algo concreto y no por algo general, el Real Madrid sabe que no será fácil traer al siguiente", señaló.

"Yo recomendaría siempre que, si vas a despedir a un entrenador, tengas claro cuál es tu plan para sucederle", continuó.

Klopp recordó el caso de Jupp Heynckes, despedido en 1998 ocho días después de ganar la Liga de Campeones por no haber conquistado la Liga española.

"Siempre es así en el Real Madrid, cuando no son los primeros de la tabla", constató.

Después de salir del Liverpool al final de la temporada 2023-2024, Klopp pasó a un plano más secundario y estar en el banquillo no parece ser algo que eche de menos por el momento.

"Por ahora, diría que no, pero nunca se puede decir que nunca jamás", señaló.

"No espero cambiar de opinión, pero nunca se sabe", sonrió.