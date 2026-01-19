¿Quién es Pape Gueye, el autor del gol que le dio la Copa Africana a Senegal?

El jugador del Villarreal Pape Gueye se convirtió este domingo en el héroe de Senegal al marcar el tanto que dio la victoria a su selección ante Marruecos en la final de la Copa África, un éxito que le llega tras haberse asentado en el Villarreal tras un inicio de carrera no exento de dificultades.

Nacido en Montreuil (Francia), el 24 de enero de 1999, en una familia de emigrantes senegaleses, Gueye se formó y destacó en Le Havre, club a cuyo primer equipo llegó con solo 18 años para competir en la segunda categoría del fútbol galo. Pese a su juventud, llegó a ser capitán en varios partidos.

En la primavera de 2020, el Watford inglés anunció su fichaje pero en junio de ese mismo año Gueye fue presentado por el Olympique de Marsella, una situación que llevó a la entidad británica a denunciar al jugador por duplicidad de contratos.

Tres años después, el TAS sancionó al jugador con cuatro meses sin jugar y una multa de 2,5 millones. El futbolista señaló en diversas entrevistas que fue engañado por el que entonces era su representante.



La sanción le llegó tras dos campañas y media en el Olympique y media más en el Sevilla como cedido al haber perdido protagonismo en su club de origen. Su 'parón' coincidió con el efímero paso de Marcelino por el equipo marsellés.

Publicidad

Esa coincidencia facilitó que en el verano de 2024, acabado ya su contrato con el Olympique, llegara al Villarreal libre y firmara un contrato hasta 2028 con una cláusula de 45 millones.

La pasada campaña fue elegido como el mejor jugador africano de la Liga tras ser clave para que el Villarreal se clasificara para a Liga de Campeones. En los últimos meses, varios medios han publicado el interés de equipos como el PSG o el Galatasaray en hacerse con sus servicios el próximo verano.

Publicidad

Gueye es un centrocampista de corte defensivo por su gran físico pero con calidad para tocar el balón y un buen disparo de lejos. Combina fortaleza, habilidad y técnica para recuperar balones y repartirlos, lo que le hace un jugador muy completo. Uno de sus ídolos de juventud fue Paul Pogba, un centrocampista de características similares.

Esta campaña, antes de marcharse a la concentración de Senegal, Gueye había participado en trece encuentros ligueros con el Villarreal y en nueve de ellos como titular. El balance del equipo de Marcelino en esos choques fue de nueve triunfos, dos empates y otras dos derrotas. Además, ha sido titular en los seis encuentros de la Liga de Campeones que ha disputado el equipo, que ha empatado uno y ha perdido cinco.

Paralelamente a su crecimiento en el fútbol de clubes se produjo su desarrollo en el de selecciones. Inicialmente fue internacional con Francia, país en el que nació, creció y se formó y llegó a jugar con su equipo sub 19. Pero, finalmente, se decidió por el país de sus padres para dar el salto a la absoluta.

Debutó en 2021 con Senegal y en 2022 ya fue parte de la selección de 'Los Leones de Terenga' que conquistó la Copa África. Pese a haber jugado en el Mundial y en partidos de clasificación, no estuvo en 2023 y en 2025 en el torneo del que ahora se ha convertido en héroe.

Publicidad

Fijo en el once de su selección en este torneo, solo descansó en uno de los partidos de la fase de grupos. En octavos de final ya fueron clave sus dos goles para pasar de ronda y el tercero, el de la final le ha convertido en héroe en su país.

Gueye habla castellano, un reto que se propuso para mejorar su rendimiento en el Villarreal y tiene un cocinero propio para cuidar su alimentación. Además, tiene en su casa gimnasio y piscina, dos elementos que según ha contado le ayudan en la recuperación tras los partidos.