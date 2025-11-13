Tras salida de James Rodríguez, León apunta a otro veterano de paso por Selección Colombia

James Rodríguez se fue del Club León luego de 10 meses en los que jugó 34 partidos, hizo 5 goles y 9 asistencias, balance que le valió para ser destacado por su aporte, pese a no conseguir ningún título y al penúltimo lugar en la Liga MX del segundo semestre del año.

Por ello, su espacio será fàcil de ocupar por otro jugador, ya que el cucuteño fue tratado como un ídolo, recibió la cintilla de capitán y su titularidad nunca estuvo en discusión.

Sin embargo, en el cuadro ‘esmeralda’ de Guanajuato siguen confiando en el talento ‘cafetero’ y desde ya enfilan sus esfuerzos en fichar a otro experimentado futbolista de paso por la Selección Colombia, con el que seguramente no llenarán el vacío que dejó Rodríguez, pero con el que pretenden renovar una nómina carente de figuras y de hombre de categoría.



León de México apunta a otro colombiano tras salida de James

El jugador pretendido por el elenco dirigido por Ignacio Ambriz ya sabe lo que es vestir la camiseta de ese equipo por varias temporadas, entre 2019 y 2023, siendo campeón de la Liga MX en 2020 y de la ‘Cocncachampions’ en 2023.

Se trata del urabense Yairo Moreno, de 30 años de edad, lateral y volante con izquierda, y hombre de paso en Selección Colombia durante la Copa América de Brasil 2021 y la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial de Catar 2022.

Actualmente hace parte de Independiente Santa Fe, donde las lesiones le han impedido tener mayor figuración y elenco en el que sus apariciones han sido casi nulas.

El antioqueño es considerado hombre de la casa en León y por ello se le ve con simpatía en la institución verde, que confía en ficharlo sin hacer alta inversión.

“Su regreso no tendría alto costo y caería como anillo al dedo con ‘Nacho’ Ambriz, con quien explotó su potencial con 11 goles y 13 asistencias en 122 partidos, anotando el último gol del campeonato del 2020”, señaló al respecto el medio Soy Fiera, especializado en información del León.

Entre tanto, James Rodríguez busca club para llegar al Mundial de 2026 con ritmo de competencia, mientras que Yairo espera por el fin de la temporada con Santa Fe.