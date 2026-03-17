Michael Ortega sigue sumando camisetas en el fútbol internacional, fue anunciado en Perú

El futbolista colombiano Michael Ortega es noticia en Perú, luego de ser presentado en las últimas horas como nuevo jugador de Alianza Universidad, en la ciudad de Huánuco. El mediocampista llega con el objetivo de fortalecer al equipo y aportar su talento en la zona de creación.

El referido club compite actualmente en la Segunda División del fútbol peruano. Con la incorporación de Ortega, Alianza Universidad busca liderazgo y experiencia pensando en un regreso a la Primera División, luego de haber bajado en 2025.

"¡Bienvenido Michael Ortega! Futbolista colombiano. Talento, visión de juego y creatividad llegan a Huánuco. ¡Por grandes logros juntos", fue el mensaje que le dejaron en las redes sociales de su equipo.

"El fichaje del jugador atlanticese se da en medio del proceso de reestructuración del Alianza Universidad, equipo que busca consolidar un plantel competitivo para afrontar el torneo de ascenso que iniciará a finales de marzo, en un contexto en el que la dirigencia apuesta por la experiencia como uno de los pilares para alcanzar sus objetivos deportivos", se leyó en el diario 'El Heraldo', de Barranquilla.



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¡Bienvenido Michael Ortega! Futbolista colombiano. ✍️



Talento, visión de juego y creatividad llegan a Huánuco. 🪄



¡Por grandes logros juntos! 💪#VamosHuánuco#VamosAlianzaUDH 🔴🔵 pic.twitter.com/vdbtTXlTRY — Alianza UDH (@AlianzaUDH) March 17, 2026

¿En qué equipos ha jugado el colombiano Michael Ortega?

Ortega, de 34 años, ha tenido la oportunidad de estar en múltiples equipos, tanto a nivel nacional, como internacional desde sus inicios en el Deportivo Cali. Su carrera lo ha llevado a pisar canchas en Alemania, Chipre, Bolivia, Brasil y México, sin olvidar su paso por el fútbol profesional colombiano. El volante ha acumulado una serie de cifras importantes para su carrera en el mundo del fútbol, con 398 partidos, 54 goles y 39 asistencias, a lo largo de su trayectoria.

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De lo más reciente se destacó en el The Strongest boliviano, en el que dejó una grata imagen entre 2022 y 2024 y en 2025 estuvo en Real Cartagena, en la Primera B de nuestro país.