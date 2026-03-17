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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Michael Ortega sigue sumando camisetas en el fútbol internacional, fue anunciado en Perú

Michael Ortega sigue sumando camisetas en el fútbol internacional, fue anunciado en Perú

Luego de su paso por el Real Cartagena, Michael Ortega armó maletas y viajó para tener una nueva experiencia más allá de las fronteras de nuestro país. Pasó por Europa y por otras ligas. Así lo presentaron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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