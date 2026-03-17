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Gol Caracol  / Repuesta para Irán desde FIFA; "todas las selecciones deben competir según el calendario"

Repuesta para Irán desde FIFA; "todas las selecciones deben competir según el calendario"

La Federación de Fútbol de Irán llevaba a cabo negociaciones para que la selección nacional jugase sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial 2026 en México.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Irán hace parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda y Bélgica.
Irán hace parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda y Bélgica.
AFP

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