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Gol Caracol  / El Bayern Múnich, de Luis Díaz, y su penuria de arqueros antes del juego contra Atalanta

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, y su penuria de arqueros antes del juego contra Atalanta

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, ha tenido una sucesión de contratiempos en los últimos días y todo tiene que ver con sus guardametas. ¿Qué decisión tomará para el partido de Champions?

Por: AFP
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Manuel Neuer y Sven Ulreich, arqueros del Bayern Múnich.
Manuel Neuer y Sven Ulreich, arqueros del Bayern Múnich.
Getty

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