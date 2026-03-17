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Gol Caracol  / Desde Barcelona dieron noticias sobre Messi, Lewandowski, Lamine Yamal y Hansi Flick

Desde Barcelona dieron noticias sobre Messi, Lewandowski, Lamine Yamal y Hansi Flick

Pensando en la próxima temporada y luego de las elecciones presidenciales, en Barcelona hablaron sobre esos casos y los objetivos que tienen con cada uno.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski y otros jugadores del Barcelona celebran un gol en La Liga
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AFP

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