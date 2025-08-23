El garrafal error de Jhon Lucumí que acabó en gol de la Roma ante el Bologna

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por la primera fecha de la Serie A de Italia, la AS Roma, con Devis Vásquez en el banquillo, se enfrentó al Bologna, que contó en cancha con el defensor colombiano Jhon Lucumí actualmente en medio de rumores sobre una posible salida al Sunderland de la Premier League.
No obstante, el zaguero central ‘cafetero’ fue protagonista de una acción desafortunada que terminó en gol de la Roma. Lucumí no logró controlar con precisión el esférico, que quedó en poder de Wesley, quien aprovechó el error para poner en ventaja a su equipo sobre los 53 minutos de juego.
😎 | Ouverture du score au Stadio Olimpico !— DAZN France (@DAZN_FR) August 23, 2025
La recrue brésilienne Wesley Franca marque pour son premier match sous ses nouvelles couleurs 🇧🇷
Suivez @asroma – @Bolognafc1909 en direct sur DAZN 📺 pic.twitter.com/zX1FGdEhZQ