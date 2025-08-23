Jhon Jáder Durán y la asistencia que puso en el Fenerbahce vs. Kocaelispor

Jhon Jáder Durán fue protagonista en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Superliga Turca entre Fenerbahce y Kocaelispor, disputado este sábado 23 de agosto en el Ulker Stadyumu.

A los 5 minutos, Milan Skriniar abrió la cuenta para el conjunto local, pero los visitantes igualaron a los 22 con anotación de Bruno Petkovic.

Durán recibió un centro desde la derecha y, pese a estar de espaldas al arco y marcado de cerca por un defensor, se inventó un disparo de taco en el aire que sorprendió al guardameta rival, aunque el balón se fue apenas desviado.

En la segunda mitad, el delantero de la Selección Colombia se destacó nuevamente al asistir a Archie Brown, quien con un remate de zurda puso el 2-1 definitivo.



Así fue la asistencia de Jhon Durán con Fenerbahce

Asistencia de Jhon Durán … pic.twitter.com/hdwZOzFP3T — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 23, 2025