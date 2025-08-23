Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Jáder Durán y la asistencia que puso en el Fenerbahce vs. Kocaelispor

Jhon Jáder Durán y la asistencia que puso en el Fenerbahce vs. Kocaelispor

El delantero colombiano estuvo muy activo durante el encuentro por la tercera fecha de la Superliga turca, en el que su equipo recibió la visita del Kocaelispor.

Jhon Durán celebra el gol que marcó con Fenerbahçe en la Champions League.
Jhon Durán celebra el gol que marcó con Fenerbahçe en la Champions League.
AFP
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 23, 2025 02:58 p. m.