El impacto de James Rodríguez en Minnesota United; "hay más ojos que nunca, gran oportunidad"

James Rodríguez apenas ha disputado dos partidos con el Minnesota United, entrando desde el banquillo de suplentes, y tras los encuentros preparatorios con la Selección Colombia, ya con más rodaje y minutos, se esperaba que podría tomar la titular en su club, pero unos quebrantos de salud lo tuvieron alejado varios días de los entrenamientos.

A pesar de que ya regresó al trabajo del día a día, no tuvo acción este fin de semana en la MLS y hay expectativa sobre su regreso al cuadro estadounidense, pero mientras tanto su director técnico no ha dudado en destacar, una vez más, lo que ha generado tenerlo en el plantel.



El impacto de James Rodríguez en Minnesota United

En declaraciones para el podcast del club de la MLS, el DT Cameron Knowles, comenzó resaltando que "cuando lo fichamos, el primer mensaje que le di a los jugadores fue que es una gran oportunidad para todos, porque hay más ojos en el equipo que nunca. Trae una oportunidad real en términos de la forma en que rindes, la forma en que te comportas con el grupo", todo por el reconocimiento que tiene el colombiano a nivel internacional.

Por la misma línea, el técnico del Minnesota United contó detalles de cómo se comporta James Rodríguez en las sesiones de trabajo en el club, escuchando y siendo importante a pesar de no haber tenido tanta acción oficial.

"James ha hecho todo lo que se le ha pedido y por eso ha sido genial tenerlo cerca. Creo que es un líder por la forma en que se comporta y es un ganador. Lo ves cuando juega los partidos reducidos es un ganador. Ha sido bueno tenerlo con el grupo", puntualizó Knowles.



James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS Getty Images

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Para terminar, y siguiendo llenando de elogios al cucuteño, mencionó que "desde el primer día mostró su disposición para ayudar al equipo, sus hábitos de entrenamiento son excepcionales, su profesionalismo, su humildad", y hasta confesó que "estábamos tratando de ponerlo en forma y él no tiene ningún problema en unirse a un grupo que en su mayoría son jugadores del segundo equipo".



¿Cuándo vuelve a jugar el Minnesota United?

Este martes 14 de abril el equipo de los 'Loons' visitará al Sacramento Republic, por la tercera ronda de la US Open Cup, a las 9:00 p.m., aunque no hay certeza de si James Rodríguez será tenido en cuenta para ese compromiso, para no arreisgarlo de cara a los compromisos de la MLS.