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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El impacto de James Rodríguez en Minnesota United; "hay más ojos que nunca, gran oportunidad"

El impacto de James Rodríguez en Minnesota United; "hay más ojos que nunca, gran oportunidad"

La presencia del mediocampista colombiano James Rodríguez en el equipo de la MLS no ha podido ser constante en la canchas, pero sí desde lo mediático y en el apoyo a los jóvenes del club.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de abr, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez, futbolista colombiano del Minnesota United - Foto:
Minnesota United Oficial

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