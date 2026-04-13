James Rodríguez no juega en Minnesota, pero se llena los bolsillos al ganar millonaria demanda

Mientras su presente deportivo en la MLS está marcado por la incertidumbre, James Rodríguez recibió una noticia que le devuelve protagonismo, esta vez fuera de las canchas. El volante colombiano, que apenas ha disputado 39 minutos en dos partidos con Minnesota United, logró una importante victoria judicial en España que le significará el ingreso de una millonaria suma de dinero.

El ‘10’ no ha podido tener continuidad en su nuevo club luego del malestar físico que sufrió tras el amistoso entre Colombia y Francia del pasado 29 de marzo, situación que lo ha mantenido alejado de la competencia. Sin embargo, en paralelo a su recuperación, se conoció el fallo a su favor en un litigio que llevaba varios años.

Según informó el diario español El Mundo, “la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional da la razón al ex jugador del Real Madrid James Rodríguez y ordena que Hacienda le devuelva más de tres millones de euros”. El caso se remonta a 2014, cuando el colombiano fichó por el club ‘merengue’ y fue señalado por la Agencia Tributaria por una presunta evasión fiscal.

La disputa giraba en torno a su residencia fiscal durante ese año. Mientras Hacienda sostenía que James debía tributar en España, el jugador defendió que vivió en Mónaco más de la mitad del año. En ese sentido, el portal detalla que el futbolista argumentó haber residido “más de 183 días en el Principado de Mónaco”, respaldando su postura con documentación oficial.



Además, el medio explica que la autoridad tributaria española basaba su acusación en los ingresos percibidos por el colombiano en territorio español, superiores a los obtenidos en Francia. Aun así, la justicia terminó inclinando la balanza a favor del cucuteño. “La Sala de lo Contencioso concluye que James ha podido acreditar sin género de dudas que residió al menos 202 días en Mónaco”, recoge el citado portal.

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El fallo también dejó sin efecto todas las sanciones impuestas previamente. De acuerdo con el portal español, la Audiencia Nacional decidió “anular la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC)” y todas las liquidaciones relacionadas con el caso, lo que abre la puerta a la devolución de más de tres millones de euros al jugador.