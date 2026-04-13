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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez no juega en Minnesota, pero se llena los bolsillos al ganar millonaria demanda

James Rodríguez no juega en Minnesota, pero se llena los bolsillos al ganar millonaria demanda

En medio de su recuperación por el malestar que sufrió luego de Colombia vs. Francia, James Rodríguez recibió una noticia que lo pone a sonreír. Acá la historia completa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United.
James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United.
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