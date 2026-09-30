Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana y sus palabras a días de su retiro del ciclismo; "hay un cansancio psicológico"

Nairo Quintana y sus palabras a días de su retiro del ciclismo; "hay un cansancio psicológico"

Nairo Quintana correrá el próximo sábado el Giro de Emilia, en la que será su última prueba oficial en su exitosa carrera deportiva. Antes de esto, dejó algunas reflexiones.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 30 de sept, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano, en el Mundial de ciclismo 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano, en el Mundial de ciclismo 2026
Getty Images

El ciclismo colombiano y mundial se prepara para despedir a una de sus más grandes leyendas. Nairo Quintana disputará este sábado 3 de octubre de 2026 el Giro de Emilia, prueba que marcará el punto final a una brillante y laureada carrera sobre el caballito de acero. En vísperas de su última competencia oficial, el boyacense ofreció una emotiva y reflexiva entrevista al canal de YouTube Fuera de Límite, donde explicó las razones detrás de su adiós del pelotón internacional.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A pesar de mantener números competitivos en sus entrenamientos, el campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 reconoció que la exigencia mental de la alta competencia inclinó la balanza para cerrar esta etapa.

Publicidad

Últimas noticias

Cinco ciclistas colombianos disputaron la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Ciclismo

¿Quién fue el mejor colombiano en la clasificación de ruta del Mundial de ciclismo 2026?

Brandon McNulty, ciclista estadounidense, ganó la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Ciclismo

Clasificación de la ruta del Mundial de ciclismo; Evenepoel y Van der Poel, sorprendidos

"Ya veíamos que el declive estaba. Los vatios siguen siendo los mismos, sigo teniendo muy buen desempeño, pero hay un cansancio psicológico. Soy de los que va muy programado, también para comenzar otros proyectos e ir haciendo esa transición. Con la familia dijimos que eran dos años y comenzamos nuevos proyectos, así es como funciono. Tomamos esa decisión y ha sido acertada", confesó el corredor del Movistar Team sobre el proceso de su retirada.

Publicidad

Al hacer un balance de su etapa final como deportista de élite, Quintana reflexionó sobre el valor de seguir compitiendo y aportando experiencia a las nuevas generaciones, alejándose de la búsqueda exclusiva del protagonismo individual.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Getty Images

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Retirarme en el máximo era un símbolo de ego o egoísmo. Quería seguir aportando y retornando y fue lo que hice en estos dos años. Cuando tuve una o dos oportunidades de brillar, ahí estuve", destacó con satisfacción el corredor oriundo de Cómbita, en el departamento de Boyacá.

Publicidad

Para cerrar, Nairo valoró de forma especial los logros alcanzados en su última campaña, remarcando que el impacto emocional trasciende la escala de las victorias tradicionales: "La última carrera que gané este año fue espectacular (la Vuelta a Asturias) y, aunque para muchos no tendrá gran valor, para mí es una de las carreras que más me ha llenado y me ha dado emoción".

Con estas palabras, el icono del deporte nacional alista su último dorsal en el Giro de Emilia, dejando un legado imborrable en la historia del deporte de las bielas.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, en el Mundial de ciclismo 2026
Ciclismo

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026?

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Ciclismo

¿Cuál y cuándo será la última carrera de Nairo Quintana, tras el Mundial de ciclismo?

Nairo Quintana, ciclista colombiano, corrió su último Mundial de ciclismo
Ciclismo

Nairo Quintana, la sensación en el Mundial de ciclismo 2026; impresionante lo que generó

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad