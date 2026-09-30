El video de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez más crudo, luego de dura derrota de El Salvador

El técnico colombiano, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, protagonizó una de las imágenes más fuertes después de la goleada 6-0 que sufrió El Salvador frente a Guatemala. En redes sociales circula un video en el que se observa al entrenador visiblemente afectado, caminando cabizbajo luego del contundente resultado.

La derrota dejó un ambiente complicado para el seleccionado salvadoreño y puso nuevamente bajo la lupa la continuidad del experimentado estratega colombiano, quien asumió el reto de dirigir al equipo centroamericano con el objetivo de encaminar un proceso deportivo.

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En las imágenes, grabadas después del partido, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez aparece caminando mientras se retira del escenario. Con el rostro serio y la mirada hacia el piso, el entrenador evidencia el golpe que significó el resultado ante Guatemala.

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Fue entonces cuando un periodista se acercó y le lanzó una pregunta directa, relacionada con su futuro en el cargo. "Profe, ¿resultado quita técnico?", le preguntaron al colombiano. La respuesta de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez fue breve, pero contundente: "A su gusto, sí".



La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales, especialmente por el contexto en el que se produjo: minutos después de una derrota por 6-0, uno de los resultados más duros de su etapa al frente de El Salvador.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador AFP

El marcador ante Guatemala abrió nuevamente las interrogantes alrededor del proceso de 'Bolillo', mientras crece la presión sobre el entrenador colombiano. La goleada dejó poco margen para el análisis del resultado y provocó una fuerte reacción en el entorno de la selección salvadoreña.

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La imagen del técnico caminando cabizbajo, sumada a su respuesta ante la pregunta sobre si el resultado podía costarle el puesto, se convirtió en uno de los momentos más comentados después del partido.