Estalló Cristiano Ronaldo y tomó decisión radical en la Selección de Portugal; "bombazo"

"Bombazo: ¡¡¡Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal!!!. Esto, tras las palabras de Jorge Jesús negando cualquier problema". Ese fue el titular del diario 'Marca', en el que informaron que el astro portugués se marchó, a horas del partido de este jueves frente a Dinamarca, en la Uefa Nations League.

La decisión radical del jugador nacido en Madeira la tomó después de haber escuchado la rueda de prensa del entrenador del seleccionado luso, quien aseguró que no existía ningún problema entre los dos y que todo el escándalo había sido motivada por los medios desde Portugal, debido al evidente malestar que se dio en CR7 al no sumar minutos en el duelo pasado contra Noruega.

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El entrenador desvirtuó las versiones de la prensa y aseguró que "ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, así que entrenará".

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De esa forma, el ambiente en la 'selecao' se puso aún más enrarecido, antes de enfrentar a los daneses. Para Cristiano Ronaldo resulta fundamental la meta de cumplir los 1.000 goles en su carrera deportiva y para esto necesitaba también sumar presencias con su país. En la actualidad acumula 979 anotaciones.



Cristiano Ronaldo, delantero de la Selección Portugal, erró un gol contra Gales en la Liga de Naciones AFP

¿Qué dijo el técnico Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo?

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"Ustedes, por así decirlo, me obligaron a hablar con Cristiano sobre un asunto que no existía en primer lugar. Porque no paran de hablar tanto de esto en Portugal, y honestamente, no entiendo qué está pasando. No había nada que discutir. Y de lo que hablamos fue exactamente lo que él dijo el primer día durante nuestra conferencia de prensa", afirmó el primera instancia el DT, en un contacto de primeras horas del día con los periodistas.

"Me dijo Cristiano: ‘Tú decides. Si quieres que juegue, jugaré. Si no quieres que juegue, no jugaré. Si quieres que vaya a la grada, iré a la grada.’ Eso es exactamente lo que pasó entre nosotros", reveló Jorge Jesús.