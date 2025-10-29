El nombre James Rodríguez retumba en Europa, aparece club que lo quiere sumar ya

La noticia bomba en el fútbol mexicano saltó en las últimas horas con la inminente salida de James Rodríguez del Club León, y aunque no es oficial por parte de la institución de Guanajuato, sí por parte de la mayoría de periodistas que cubren al equipo 'esmeralda', algo que pone de inmediato el futuro del '10' en la órbita de varios elencos importantes en el exterior.

Por eso, en Europa saltó un equipo con el que el mediocampista colombiano ya fue relacionado en una liga que ya conoce, como lo es la de España, donde militó con éxito en el Real Madrid, y sin mucho protagonismo en el Rayo Vallecano.



En Europa ya buscan a James Rodríguez gratis tras no seguir en León

Se menciona que "mientras su contrato se extingue y James se convierte en agente libre, ha surgido interés del Valencia CF para hacerse con su fichaje", es lo que mencionan en 'Fichajes.net', que explica que buscarían tener en sus filas al colombiano especialmente porque están "sumidos en una campaña complicada (18.º en LaLiga con 9 puntos en 10 jornadas), ven en él una alternativa ofensiva con talento para revitalizar el medio campo ofensivo".

Además, desde el club español saben que de cara al Mundial de 2026 con la Selección Colombia, el objetivo de "James Rodríguez es regresar a Europa", por lo que el Valencia "aparece como destino viable que combina deseo personal con necesidad institucional", para que todas las partes puedan aportarse a nivel deportivo.

A James Rodríguez le quedarían 2 partidos con su equipo. Foto: Club León.

Para terminar, sobre este interés del balompié español todo se podría hasta negociar en las próximas semanas, ya que León tiene pocas chances de clasificar y solo restan dos partidos de la primera ronda de la Liga MX. De esa manera, analizan que "si Valencia CF concreta su interés, podría ser su puerta de retorno al fútbol español, con una misión clara: recuperar relevancia antes de la gran cita mundialista".



James Rodríguez no será más jugador del León de México

Tras la confirmación por parte de la prensa mexicana que informa desde el martes que por su alto salario y tras el análisis de su aporte deportivo, en la institución de Guanajuato decidieron que no renovarán su contrato y quedará nuevamente libre, a pesar de algunos momentos destacados que tuvo con los 'esmeralda', marcando goles, dando asistencias y siendo figura, especialmente en el inicio de este reto.

Publicidad

"Sus primeros meses ofrecieron destellos de clase y liderazgo ofensivo", resaltaron sobre el nivel mostrado por James Rodríguez, pero apuntan a la expulsión de León del Mundial de Clubes cuando "su impacto decayó", en especial porque había sido fichado para aportar en ese importante certamen internacional que se jugó en Estados Unidos entre junio y julio, y al que no fue el equipo mexicano tras ser parte de una Multipropiedad con el Pachuca, que también asistió.

Por el momento Rodríguez Rubio tendrá, probablemente, sus últimos dos partidos frente al América y Puebla, el sábado 1 y el sábado 8 de noviembre, respectivamente, con lo que cerraría su estadía en el León.