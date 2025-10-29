Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El nombre James Rodríguez retumba en Europa, aparece club que lo quiere sumar ya

El nombre James Rodríguez retumba en Europa, aparece club que lo quiere sumar ya

Tras el sorpresivo anuncio desde México de la posible salida del colombiano James Rodríguez de León, pretendientes no tardan en salir y una vuelta al Viejo Continente es algo latente para el 10.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez no seguirá en el León de México - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad