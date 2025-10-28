A León no le sale nada: Jefe de James Rodríguez, en problemas con la justicia

Un juez de Ciudad de México emitió este martes una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo de España, que forma parte del Grupo Pachuca, del cual también forman parte los equipos mexicanos Pachuca y León, además de Everton de Viña del Mar (Chile) y Talleres de Córdoba de Argentina.

Según medios locales, la orden emitida es por el delito de desobediencia de particulares agravado y se otorgó debido a que Martínez no se presentó por segunda vez a una audiencia para atender las imputaciones en su contra.

Hasta el momento, ni el Grupo Pachuca ni ninguno de sus equipos se había pronunciado respecto a esta orden.

El caso surgió por una disputa legal entre el Pachuca y León, equipos del fútbol mexicano, y la cadena de televisión Fox Sports, de Grupo Lauman, que era la encargada de transmitir los partidos de local de este conjunto.

Ambos equipos rompieron relaciones con la cadena y de manera unilateral, Grupo Pachuca cerró un contrato con Fox Corp, que se ve a través de la aplicación Tubi, para la transmisión de sus partidos, lo que generó las demandas por incumplimiento de contrato.

Esto provocó, que en abril pasado, un juez prohibiera la transmisión de los partidos de estos equipos hasta que no hubiera una resolución sobre el caso.

Para destrabar la difusión de sus juegos, Grupo Pachuca recurrió a un amparo ante una juez civil de la capital mexicana, quien finalmente concedió la suspensión a las medidas del juez local.

No es el primer conflicto en el que se ve envuelto Jesús Martínez y su consorcio.

Grupo Pachuca también tuvo problemas en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA, competencia a la que lograron la clasificación el León y el Pachuca de México, pero al pertenecer al mismo dueño la FIFA determinó que el León fuera eliminado de la justa mundialista, por la prohibición de la multipropiedad.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Fútbol tampoco ha emitido una postura al respeto de la situación.