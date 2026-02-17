¿Cómo quedó Isaac del Toro en la clasificación general del UAE Tour 2026, tras la etapa 2?

El belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) impuso la ley de todo un triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico para imponerse en la crono de 12,2 km disputada con salida y meta en la isla de Hudayriyat.

No hubo margen para la sorpresa y Evenepoel hizo volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se adaptó al campeón. El ciclista de Aalst, de 26 años, marcó el mejor tiempo con 13,06 segundos (56,092 km/h), superando en 6 segundos a Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) y en 12'' al francés del Groupama Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United).

El primer líder, y uno de los grandes favoritos, el mexicano Isaac del Toro, estuvo lejos de los mejores y terminó en el puesto 27 a 42 segundos de Evenepoel, por lo que se distancia en la general la vispera de la primera etapa de montaña. El primer español, Pablo Castrillo (Movistar), fue decimoquinto a 35.

Remco Evenepoel vuela también en la temporada con la séptima victoria con los colores del Red Bull Bora, la 25ª victoria en una contrarreloj individual en la categoría élite, y 27 si se incluyen las contrarrelojes por equipos.



Con este triunfo, Evenepoel se coloca al mando de la general y lanza un aviso a sus rivales, sobre todo a Del Toro, que bajó a la décima plaza a 32 segundos del torpedo belga. Es segundo Tarling a 6 segundos y Cavagna tercero a 12. Castrillo es decimocuarto a 32.

El triunfado del día salió de los primeros, y enseguida fue marcando los mejores tiempos en los pasos intermedios. Su media de velocidad, su registro en meta, fue imposible de batir por sus rivales. Del Toro salió el último, pero no encontró el golpe de pedal que le permitiera perder un tiempo excesivo.

Al final más de medio minuto puede ser una desventaja excesiva respecto a Evenepoel, en un estado de forma impresionante. La montaña será el juez final con dos etapas muy interesantes, pero de momento el territorio en los UAR lo ha marcado el belga.

Remco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull Bora Hansgrohe, ganó la etapa 2 del UAE Tour 2026 AFP

Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 2

1. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 2h 43' 59''

2. Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) - a 6''

3. Rémi Cavagna (Groupama - FDJ United) - a 12''

4. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) - a 25''

5. Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) - a 26''

6. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 26''

7. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates - XRG) - a 30''

8. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 30''

9. Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM Team) - a 31''

10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 32''