A qué hora juega HOY Benfica vs. Real Madrid por los 'play-offs' de la Champions League

El astro francés Kylian Mbappé, imparable esta temporada, debe encontrar en el brasileño Vinícius, muy irregular este curso, el socio en ataque que necesita el Real Madrid para aspirar a títulos, un camino que empieza este martes en Lisboa. El Benfica de José Mourinho pondrá a prueba, en la ida de los 'play-offs' de Champions League, a la dupla 'merengue'.

El presente de los 'madridistas'

La disponibilidad de Mbappé, máximo goleador y mejor jugador del equipo esta temporada, es una buena noticia para el entrenador Álvaro Arbeloa, pero plantea la duda de si los blancos pierden demasiado equilibrio cuando forma pareja de ataque con Vinícius.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. Getty

Ese problema se agrava cuando se une Jude Bellingham, pero el internacional inglés está lesionado y, por tanto, no jugará ante el equipo de Mourinho en Lisboa.

Las tres estrellas fueron titulares con el Real Madrid en la fase de liguilla frente al Benfica a finales de enero, cuando los blancos cayeron por 4-2, un resultado que los abocó al 'play-offs' de acceso a octavos, precisamente contra el mismo rival portugués.



Mbappé, el máximo goleador de la Champions con 13 tantos, firmó un doblete en aquel encuentro.

Sin embargo, el conjunto 'merengue' fue superado y desarmado por el equipo de José Mourinho, que se aseguró su pase a la ronda de play-off gracias a un espectacular cabezazo del guardameta ucraniano Anatoliy Trubin en el descuento.

Con Mbappé como suplente y sin minutos ante la Real Sociedad el sábado por molestias en la rodilla, Vinícius brilló en la cómoda victoria 4-1 en el Bernabéu. El brasileño provocó y convirtió dos penales en una de sus mejores actuaciones de una campaña irregular.



- Desequilibrante -

"Está haciendo partidos de mucho nivel desde que he llegado yo, siendo desequilibrante", afirmó Arbeloa en rueda de prensa tras la victoria ante la Real Sociedad.

Vinícius Júnior marcó doblete con Real Madrid frente a la Real Sociedad. AFP

"Es un jugador que va más allá de los números por cómo es capaz de condicionar partidos, la cantidad de jugadores que atrae, por cómo condiciona defensas rivales y equipos", agregó.

En Lisboa, 'Vini' tendrá que compartir protagonismo con Mbappé, algo que no es sencillo viendo el rendimiento espectacular del francés, quien volverá a la titularidad.

"Está muy bien. Evidentemente lleva con estas pequeñas molestias en la rodilla. Está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale al campo y hemos decido no correr riesgos para que el martes esté preparado para iniciar el partido", declaró Arbeloa para justificar la ausencia de Mbappé el sábado.

- La gran incógnita -

Desde que reemplazó a Xabi Alonso en el banquillo en enero, Arbeloa ha dejado claro que piensa apoyarse en las estrellas del equipo cuando estén disponibles.

La política de rotaciones de Alonso y su intento de meritocracia no sentó bien a algunas figuras, sobre todo a Vinicius, y la estrategia de Arbeloa de mantenerlas satisfechas, tomada del manual del exentrenador madridista Carlo Ancelotti, parece estar funcionando razonablemente bien por ahora.

El rendimiento de Vinícius ha subido notablemente desde la llegada de Arbeloa, después de una larga sequía goleadora que marcó la etapa de Alonso al frente.

No obstante, Ancelotti tampoco pudo resolver el problema y, si bien la enorme calidad de Mbappé, Vinícius, Bellingham y compañía puede ayudar al Madrid a ganar a la mayoría de rivales, también puede hacer que se descompongan con facilidad ante oponentes bien preparados.

Ya existe el precedente de la apuesta galáctica del Real Madrid entre 2000 y 2006, en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente, cuando el número de estrellas (Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham y Ronaldo, entre otros) no se tradujo en la supremacía buscada.

Uno de los reproches que se hacen a Mbappé y Vinicius es que apenas presionan en defensa cuando juegan juntos, lo que complica al resto del equipo.

Pese a todos los problemas mostrados por el Real Madrid esta temporada, ha llegado el momento de "ir a por "todos los títulos", declaró el sábado el capitán Federico Valverde.

"Si digo que no peleamos por Liga y Champions sería una vergüenza por mi parte como jugador y capitán", admitió el uruguayo.

Este martes, ante el Benfica, toca seguir demostrando la mejoría del equipo, que dependerá en buena medida de la complicidad que muestren Vinícius y Mbappé.



Vuelve Richard Ríos en los 'encarnados'

La noticia positiva en el elenco portugués es la vuelta del volante colombiano tras superar una lesión en el hombro. Desde Portugal no confirman su titularidad, pero sí que estará disponible para Mourinho en el estadio Da Luz.

Richard Ríos, futbolista colombiano en el Benfica de Portugal - Foto: Benfica Oficial

A qué hora juega HOY Benfica vs. Real Madrid por los 'play-offs' de la Champions League