Juan Camilo 'Cucho' Hernández, sin pausa y sin tregua en Betis; generó positiva noticia

El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández y el argentino Chimy Ávila se apuntan desde ya para las opciones en la delantera del técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, al haber completado este martes el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros tras superar sendas lesiones musculares de distinto grado.

El 'cafetero', ausente desde el pasado 10 de enero cuando se lesionó contra el Oviedo, y el argentino, con molestias musculares que le han hecho perderse los dos últimos partidos del Betis, han hecho trabajo específico hasta que hoy (martes) se han incorporado plenamente al grupo para empezar a preparar el duelo del próximo domingo ante el Rayo Vallecano.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis. AFP

Ambos han sido recibidos en el inicio del entrenamiento, abierto a los medios de comunicación, por un 'pasillito' de sus compañeros en la primera sesión tras el día de descanso concedido por Pellegrini después del valioso triunfo del pasado domingo sobre el Mallorca (1-2) en Soin Moix.



¿Cómo va el Betis en la Liga de España?

En quinta posición con 41 puntos, cuatro menos que el Atlético de Madrid y Villarreal -con un partido menos-, el Betis afronta un tramo de la competición en el que, después de su eliminación copera, no jugará entre semana hasta el próximo 12 de marzo, fecha de la ida de los octavos de Europa League.

Hasta entonces, los de Pellegrini podrán centrarse en sus aspiraciones ligueras en duelos frente a Rayo Vallecano, Sevilla y Getafe, partidos para los que el concurso de 'Cucho' Hernández y Chimy Ávila serán importantes por disponer hasta ahora Pellegrini de la única opción del congoleño Cédrick Bakambu como nueve puro.

Además de los dos delanteros, otro nombre propio del entrenamiento de este martes ha sido el lateral derecho Héctor Bellerín, quien ha hecho trabajo específico para superar la lesión en el sóleo derecho que lo tiene en el dique seco desde finales del pasado noviembre.

Siguen sus respectivos procesos de rehabilitación los lesionados de larga duración: Isco Alarcón, el marroquí Sofyan Amrabat y el argentino Giovani Lo Celso.